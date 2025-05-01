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黃牛票罪證難查 桃園僅2人力、111件結案裁罰61件

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅／連線報導
演唱會黃牛票查緝有難度，桃園市政府去年接獲200多件檢舉，僅41件結案。桃市府與民代都呼籲中央撥補人力，圖為示意圖。本報資料照片
演唱會黃牛票查緝有難度，桃園市政府去年接獲200多件檢舉，僅41件結案。桃市府與民代都呼籲中央撥補人力，圖為示意圖。本報資料照片

演唱會經濟正夯，靠著賺取中間價差的「黃牛票」始終難遏止，文化部要求各地追查送辦，桃園市去年迄今接獲344件檢舉，民代發現罪證難查且僅2名查緝人力嚴重不足，文化局預計明年增1人，並向中央反映。台中市也統計收受113件檢舉，逾半資料不全難以查辦。

桃園市議員楊朝偉昨在議會質詢，表示黃牛票查緝工作繁瑣，不僅跟票券公司調個資不容易，與警方合作取得買賣票券事實的通聯紀錄也很困難，截至去年底，200多件僅41件順利結案。他憂心隨著演唱會經濟發展，相關檢舉勢必增加，以現有吃緊人力繼續執行，積案恐怕只增不減。

文化局長邱正生坦言，查辦黃牛票不容易，全桃園去年迄今檢舉案共344件，雖有111件結案，但有5件是票券另外收取手續費或行政處理費，最後不罰，另有4件查無個資、1件事前約定代購、38件重複檢舉和2件屬刑案偽造文書，近一半是無效案件，查到最後徒勞無功。

不過，文化局也呼籲民眾切莫心存僥倖，已結案的111件有61件裁罰成功，裁罰金額單件最高23萬2千元，總計裁罰金額達409萬9540元。

針對人力不足問題，邱正生說，去年查緝人員原本只有1名，年底再增加1名，但確實還不夠；為了去化積案，預計明年增加1名人力，也希望中央重視問題協助撥補人力，或建立更好的篩選制度，避免無效案件浪費人力。

台中市新聞局指出，文化部2023年5月公布修正文化創意產業發展法，禁止藝文表演票券加價販售，新聞局迄今收受113件檢舉案件，包含以不正方式取得票券4件及加價轉售109件。

新聞局說明，以不正方式取得票券有3件資料不全，1件資料完備經警察局協助調查後已移送地檢署；加價轉售案則有多達63件檢舉資料不全已結案，資料完備可進行後續調查者46件。針對可續行調查的46案，其中29件已處理完畢，其餘17件持續辦理行政調查。

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