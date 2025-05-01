高鐵過站不停 駕駛連犯4疏失

雙鐵近期狀況連連，高鐵日前發生通車十八年來首起「過站不停」的疏失，駕駛已遭停駛三個月；台鐵近五個月來則發生七件調車、七件司機員停車不當事故。交通部長陳世凱昨說，台鐵近期事故較多，調查發現大部分都是人為疏失。

高鐵四月十四日，一列北上二○四車次抵達板橋站，因為駕駛疏失導致車門未開啟即離站，逾一五○名旅客受到影響。

高鐵表示，經查該列車駕駛未遵守四項標準作業流程，只要能遵守任一項規定，均有機會避免事件發生，已暫停駕駛勤務三個月並研究議處中，同時安排教育訓練及心理測驗與適性檢查等。

高鐵表示，為防止類似事件再度發生，已發布通告提醒全體駕駛應落實作業程序，駕駛執勤時務必詳實確認運轉車次各站停車資訊，並依停站資訊落實釋放車門開放權限。

台鐵近五個月來發生七見調車、七見司機員停車不當事故，主因都是人為疏失及缺乏安全風險意識導致，包含未依標準作業流程辦理行車、調車工作，以及未確實執行指認呼喚確認等。雖然事故未造成人員受傷，但顯示公司推動安全改革工作仍應持續改善，以降低事故風險。

陳世凱表示，目前正在檢討為何台鐵員工沒有落實標準作業流程，未來除在教育訓練上會更仔細，也會落實懲處。至於運安會要求台鐵駕駛艙要做的影音輔助系統，今年也會落實，這部分會持續跟工會溝通。