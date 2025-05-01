台鐵防落軌「纜繩式」月台門 300米要1.5億

台鐵在高雄車站增設「纜繩式」月台門，明年三月啟用，不過短短三百公尺要價近一點五億元，遭質疑「太貴了」。交通部政務次長、台鐵代理董事長伍勝園表示，試辦期間會安裝很多功能，之後將檢視汰除不必要功能，將來在其他地方設置會更便宜。

雙鐵落軌事件頻傳，交通部統計每年平均都有十件以上，其中台鐵二○二二年有十件、二○二三年十八件、去年卅九件。高鐵二○二二年有十件、二○二三年十六件、去年有二件。為維護運輸安全，台鐵日前在高雄站第二月台二Ｂ股道設置纜繩式月台門，但三百公尺要價一點四九億元，引發關注。

立委李昆澤昨在立院交通委員會質詢時表示，月台門對提升安全性有幫助，包含偵測障礙物、監視系統等，但民眾不了解，台鐵要對外說明清楚。

伍勝園表示，高雄站月台門是試辦，因此加入很多功能，將檢討去掉不必要的功能掉，擴大設置時造價會更便宜。