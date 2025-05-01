星宇重飛出包 機師恐挨罰30萬

交通部昨赴立法院交通委員會專題報告航空及鐵道等安全事件，星宇航空三月三日ＪＸ七八九航班從台北飛菲律賓，機師進場重飛未按標準作業程序，華航四月十三日ＣＩ七五三航班台北飛往新加坡途中，一個發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。交通部民航局坦言，星宇案是危險的，若機師違規，可警告或開罰六萬至卅萬元，華航案已啟動調查。

民航局統計今年一至四月廿二日止，共六家業者發生八件機械因素造成的空中回航及放棄起飛事件，另因組員操作因素造成的事件則有一件。

民航局長何淑萍表示，星宇航空的案件當時是危險的，在降落階段，組員沒有察覺使用自動駕駛，觸發近地告警作動，民航局已著手調查，包含組員之間的ＣＲＭ駕駛艙資源管理，若確認組員違規將裁處，調查報告約一到二個月內完成。

至於華航發動機失效轉降事件，交通部表示，華航四月十三日ＣＩ–七五三班機自桃園飛往新加坡途中，二號引擎故障空中關車，組員發出ＭＡＹＤＡＹ求救訊息後，下降至ＦＬ二四執行備援程序。

華航表示，飛航組員與聯管及修管中心聯繫三方討論，評估繼續前往新加坡或轉降胡志明、峴港、馬尼拉、香港、高雄等機場，綜合考量航機狀況、油量及轉降場站天氣，決定返台轉降高雄機場。

華航董事長高星潢說，當天轉降高雄主要考量新加坡、胡志明等機場天候不佳，當天下午也派另一架加班機從台北到高雄，接駁載客到新加坡。