東部快鐵時速160公里 承諾跳票

前總統蔡英文二○二○年競選連任時提出以「西高鐵、東快鐵」為主軸的交通政策白皮書，規畫東部快鐵提速到一六○公里，達成六小時環島生活圈目標。交通部長陳世凱昨坦言，評估認為提速到一六○公里不可行，達不到安全性。

交通部前部長林佳龍曾提出「西高鐵、東快鐵」構想，盼實現全台六小時一日生活圈目標。交通部也曾召集路政司、鐵道局等單位討論此路網計畫，鐵道局二○二一年審查宜花東快鐵可行性研究報告，就規畫東部快鐵最快時速可達一六○公里，未來花蓮到台東只要七十分鐘。

國民黨團總召傅崐萁昨天在立院質詢時質疑，東部快鐵時速一六○公里是過去很清楚的政策，必須要履行，他問陳世凱到底還要不要履行？不能執政愈久、承諾卻愈來愈低。

傅並表示，當初八千多億的前瞻建設，民進黨宣示編列二六九億元用在花東雙軌鐵路電氣化，如今前瞻計畫幾乎快執行完畢，實際用在花東雙軌鐵路卻僅編列六十二點三億元，預算為何被排擠？為何會有二○七億下落不明？

傅崐萁說，當時為提速到一六○公里成為東部快鐵，要把花蓮到吉安七個危險平交道立體化，到了去年，陳世凱不僅下修預算，還排除七個危險平交道立體化，質疑陳「是要做歷史罪人嗎？」

陳世凱坦言，當初確實有東部快鐵提速規畫，但評估後「不可行」，達不到安全性。鐵道局也表示，東部快鐵可行性研究花了近三年，雖然技術上具可行性，但綜合考量運輸需求、行車營運、用地拆遷、經濟與財務效益等因素，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎，最高速依然是一三○公里。

月底前提花東優惠票價

此外，台鐵票價即將在六月廿三日調漲，台北到花蓮票價將從現行四四○元漲至五八三元，漲幅高達百分之卅二，引發花東居民不滿。台鐵公司允諾會研擬花東票價優惠。陳世凱表示，會在五月底前提出，目標與新票價同時上線。