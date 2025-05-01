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賀陳旦：交通建設不應成騙票政策

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
前總統蔡英文2020年提出的「西高鐵、東快鐵」政見，如今東快鐵提速至160公里計畫遭交通部否定，政見跳票。 聯合報系資料照
前總統蔡英文2020年提出的「西高鐵、東快鐵」政見，如今東快鐵提速至160公里計畫遭交通部否定，政見跳票。 聯合報系資料照

前總統蔡英文二○二○競選連任時提「西高鐵、東快鐵」規畫，東部快鐵提速至一六〇公里支票昨遭交通部打臉、破功，交通部前部長賀陳旦說，重大交通建設不應成為選舉期間騙選票的政策，候選人在提出政策牛肉前，應先做可行性評估，才是負責任的態度。

民進黨執政期間的軌道建設屢發生「先射箭畫再畫靶」情況，除了東部快鐵提速承諾破功，另有高鐵南延屏東案「高雄方案」敗部復活等，都遭質疑是未經專業評估畫的騙票政績大餅。

賀陳旦表示，國發會審查政府預算，或政府各單位提出重大政策時，都要先做可行性評估，確認可以實施再公開內容，但近期許多政策都不按部就班，像高鐵延伸屏東或宜蘭，都是先喊再做可行性評估，下場就是政策內容一改再改，外界也對該政策從充滿期待到滿肚子懷疑。

交通部稱東部快鐵提速一六○公里不可行，賀陳旦說，可能涉及東部鐵路雙軌不夠直，或鐵道間未設站點等安全上的顧慮。

賀陳旦表示，從旅遊觀點來看，就算東部快鐵可以快廿至卅分鐘也沒有意義，因為對旅客而言，列車載客量能提高、準點率及可靠度精進才是重點，強調環島六小時共同生活圈也讓人感到疑惑，若要環島就不該搭車搭這麼久，而是應該花時間在各地方好好深度體驗。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，動輒百億的重大交通建設常在選舉時被提出，不可能什麼先期評估都沒做就喊出來。對於東部快鐵提速承諾破功，認為近年東部地形及環境受到地震及氣候變遷影響，可能有很大的改變，才會在可行性評估後，做出不可行的結果。

但鄭永祥指出，交通部應說清楚具體不可行的原因，以及東部交通不便，若東部快鐵提速一六〇公里承諾跳票，交通部也應思考研議其他運輸方案，同時台鐵列車及路線也要升級。

交通部 蔡英文 賀陳旦 鐵道 高鐵

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