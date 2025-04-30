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「手術封合劑」5月納健保給付 健保署估每年1400人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署於今年5月1日起，將原由民眾自費使用的新醫材「手術封合劑」，給付於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，預估一年約1400名病人受惠，健保挹注約2700萬點。聯合報系資料照
衛福部健保署於今年5月1日起，將原由民眾自費使用的新醫材「手術封合劑」，給付於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，預估一年約1400名病人受惠，健保挹注約2700萬點。聯合報系資料照

衛福部健保署為持續提升外科手術治療品質，於今年5月1日起，將原由民眾自費使用的新醫材「手術封合劑」，給付於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，預估一年約1400名病人受惠，健保挹注約2700萬點。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，今年3月全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議(特材部分)與會代表，及臨床專業討論同意，將「手術封合劑」納入健保全額給付。但考量此類醫材主要用於封合手術中出血部位，防止吻合和縫合部位的血液滲漏，適用範圍廣泛，但因健保資源有限，故優先給付於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，每次手術可使用一組。

黃育文指出，健保訂定支付點數4mL為2萬3662點，並依規格進行相應調整，2mL規格支付點數1萬1831點；5mL以上規格支付點數2萬9577點，支付價格高於日、韓、澳等國家。

黃育文說，手術封合劑，尤其在主動脈手術中，作為心血管外科修補方法的輔助工具，能有效加強已縫合部位及主動脈吻合處，如剝離、破裂或動脈瘤處的加固功能，對臨床具有相當必要性。現行為民眾自費使用。

黃育文指出，本案特材共有百特、泰爾茂、埃默高等3家廠商供應，涵蓋不同規格，目前國內使用以4mL為主。大多醫院採購1至2家的產品。

健保署表示，為確保國民基本醫療需求和健康利益，將持續爭取健保預算，努力將具有實證效益且臨床治療需求的新醫材納入健保，建立更完善的醫療給付，以減少民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民眾健康。

健保署 手術 醫材

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