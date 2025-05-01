國際丹寧日防治性侵害 馬偕醫護穿牛仔褲響應

昨天是國際丹寧日，馬偕醫院包含院長在內等一級主官都穿上「丹寧」元素響應，倡議性侵害防治。馬偕醫院總院長張文瀚指出，醫療從業人員若能保持高度警覺心，有機會對性侵害受害者給予最大的協助，從醫療現場到社會，都應該營造性別平權以及尊重的氛圍。

馬偕醫院社會服務室主任王美淑表示，國際丹寧日是因為1992年義大利的一起性侵害案件而生，當年法院因認定受害者當天身穿緊繃的牛仔褲，若非自願，他人不可能性侵得逞，引發全球譁然，演變成抗議者以穿牛仔褲為象徵，作為支持性侵害受害者復原力的倡議行動。

急診醫師張文瀚說，曾遇到一名深夜來急診就醫檢查的女性，卻有一名外型壯碩的男子不斷阻礙，醫院察覺異常而報警，女子疑似被迫從事性交易，因此破獲犯罪。他呼籲除第一線提高警覺外，民眾也要尊重每個人對身體與親密關係的自主決定權，並停止對受害者的責備與懷疑，讓他們破除羞澀跟沉默、勇敢站出來，希望他們知道不是一個人單打獨鬥，有團隊一起守候。

衛福部保護服務司科長潘英美說，現在每天約30件性侵害通報案件，其中約55%是兒少，但會報案的僅三分之一；馬偕醫院為驗傷採證責任醫院，負擔取證的任務。隨著科技進展，性侵害不再只有身體上的傷害，還伴隨影片偷拍等，提醒民眾遇到困難要勇於申訴求助，呼籲社會大眾自主避免點選觀看。

馬偕醫院在1996年底設立「受暴婦女危機處理示範中心」，目前改組為「家庭暴力暨性侵害事件處理小組」，透過專屬社工師依個案進行評量危性與安全性需求，並給予緊急安置與後續追蹤及轉介專業資源協助等。