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健康你我他／開心吃到飽 吃前要先暖胃 開吃有先後順序
我喜歡吃到飽餐廳，不論是肉品、海鮮、甜點還是飲料，琳瑯滿目的選擇，讓人滿足。每次走進餐廳，總覺得該多帶一個胃，才能好好享受一場盛宴。不過，高檔食材與豐盛份量讓價格不低，為了吃得盡興又不浪費，我也慢慢摸索出一套吃法。
吃之前，稍微暖暖胃，避開飲料與澱粉，把胃留給更值得的美味。有人說先喝黑咖啡能提升食欲，我試過有效。我也習慣自備幾顆梅子，不但提味，還有助消化。
正式開吃時，我先從冷盤下手，像生魚片、花枝沙拉，醬料酸甜開胃，能迅速挑動食欲；接著鎖定重點菜色，像干貝、龍蝦、和牛等高價蛋白質，再延伸到牛排、羊腿等主餐；若遇到特別喜歡的料理，炸蝦、烤魚或燉牛肉，會多吃幾口；甜點是收尾儀式，冰淇淋、舒芙蕾總是讓人滿足；至於湯，則會淺嘗一勺過癮，但不多喝，以免太快飽。
不少人對吃到飽有不同看法。有人堅持要吃回本，有人強調吃得健康、不必撐過頭。對我來說，最重要的是吃得開心。每次和家人一同用餐，看他們一邊吃一邊笑說「太撐了吧」，那份自在與歡樂，就是吃到飽最迷人的地方。
母親節快到了，我開始物色下一家餐廳，準備帶全家去大快朵頤。不是為了吃得多，而是想讓他們知道，能一起吃飯、開心談笑，這樣的時光才是最值得珍惜的節日儀式。
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