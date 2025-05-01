乳癌健保標靶藥限2年 醫師呼籲持續給付延命

59歲陳太太，11年前左側乳房冒出不明硬塊，就醫確診為第2期荷爾蒙受體陽性乳癌，熬過16次化療及28次放射線治療後，終於消除癌細胞，逐漸恢復健康；4年前回診追蹤，發現癌細胞轉移到肝臟，在醫師建議下切除部分肝臟，之後開始服用CDK4/6抑制劑，預後良好。

台灣乳房醫學會理事長暨彰化基督教醫院乳房外科醫師陳守棟表示，健保署這2年新增或逐步擴大給付多種乳癌新藥，讓符合適應症病友得以盡早使用有效藥物抗癌。但針對治療有效的晚期乳癌病友，也期待未來健保能完全接軌國際，持續給付有效藥物，降低復發機率、助病友延命。

口服標靶藥CDK4/6抑制劑問世，讓轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療出現曙光，該藥物於2019年10月通過健保給付，病友能有效控制病情、延長存活期。不少病友在健保給付2年屆滿後，卻面臨該停藥還是繼續自費用藥的困境。陳守棟說，像陳太太過去1年7個月以來，藥費超過百萬元。

乳癌高居國人女性癌症發生率第一位，每年新增約1.7萬名女性確診，新確診個案中，以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占最大宗，人數多達6成；若有明確的標靶治療策略，這類乳癌病患對荷爾蒙治療的效果相當好。

三軍總醫院腫瘤醫學部部主任戴明燊指出，從2017年到2021年數據分析，第0-1期乳癌5年存活率達99.9%，第2期95.6%、第3期80.5%，第4期轉移性乳癌則驟降至39.4%，提升晚期治療成效，是降低死亡率的當務之急。

英國國民健康服務（NHS）研究發現，轉移性荷爾蒙陽性乳癌病友以CDK4/6抑制劑治療2年後，5成以上病友維持疾病不惡化，可持續用藥延命。戴明燊說，乳癌病友年齡層大多落在40歲至60歲，能否在治療過程中保有生活品質是病友考量的重點，更需要有效的藥物達到疾病控制。