健康主題館／避免心臟衰竭 糖尿病友更應小心控血糖

● 嗜吃高糖及高澱粉飲食、不運動，容易罹患糖尿病

● 糖尿病造成血管病變，增心肌梗塞、腎臟病變風險

● 控制血糖，飲食、運動及藥物三管齊下著手

糖尿病位居國人十大死因第五位，全台糖尿病患者逾230萬人，如果血糖控制不佳，恐陷入心衰竭、腎臟疾病併發症危機。據統計，台灣每年死於糖尿病及其併發症人數約1萬1000人，由於受到國人飲食西化及超高齡社會影響，糖尿病已有年輕化及老年患者增加的情形，對民眾健康造成極大威脅。

糖尿病分為兩類型

糖尿病分為第一型糖尿病和第二型糖尿病，第一型糖尿病為自體免疫疾病，胰島細胞遭到自體免疫系統破壞，造成胰島素無法正常分泌、代謝血糖；第二型糖尿病是胰島素分泌不足，致病因素與飲食西化、生活習慣密切相關。

新光醫院新陳代謝科主治醫師黃釋慧說，第二型糖尿病是最常見的糖尿病類型，主因是國人嗜吃高糖及高澱粉飲食，包括含糖飲料、甜點、速食等，加上長時間久坐、不運動、熬夜等，增加身體對胰島素的阻抗能力，導致血糖難以控制，特別是上班族更容易增加糖尿病風險。

「糖尿病若未控制，恐引發多種併發症。」黃釋慧表示，糖尿病患者為體內血糖異常，全身血管像泡在糖水裡，造成血管壁發炎、受損、硬化，長期血管壁受損易形成血栓，造成血管阻塞，常見併發症如大血管的心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，以及腎臟病變、視力退化等小血管問題。

糖尿病年輕化趨勢

血糖控制不佳，將引發全身疾病，據統計，高達5成糖尿病患者最終是死於心血管疾病，或是引起嚴重腎病變、尿毒症，必須終身洗腎。黃釋慧說，隨著飲食西化，第二型糖尿病患者已有年輕化趨勢，門診收治最年輕個案為18歲高中生，因常吃速食，體型較肥胖，血糖失控而罹病。

要有效預防及控制糖尿病，黃釋慧強調，應從飲食及藥物著手改善，首要控制體重，避免吃高糖及高澱粉飲食，飯、麵等應少吃，減少含糖飲料、甜點、速食等攝取。但許多長者就是要吃飯、麵才有飽足感，建議可合併魚類、瘦肉等蛋白質飲食，增加飽足感，長者可能合併有高血壓、高血脂等，切記烹調方式應以清蒸、水煮為主。

至於藥物方面，黃釋慧說，若是確診罹患糖尿病，將依病情給予藥物治療，若病情嚴重可能會進行胰島素治療，但患者切記不可以服藥後，感覺血糖穩定就自行停藥。門診中她曾遇到許多血糖控制不佳的患者，包括病情嚴重、不改變生活型態，而未依醫囑自行停藥，也是疾病失控、惡化的原因之一。

除了飲食、藥物控制外，運動也可以改善胰島素阻抗，穩定血糖，黃釋慧建議，每周至少運動3次、每次30分鐘以上的中等強度運動，心跳可以拉到每分鐘130下以上，並依個人年齡與心血管狀況做適度調整。若已有心血管疾病者，運動則需由醫師評估後安排。

糖尿病早期症狀不明顯，黃釋慧提醒，當出現吃多、喝多、尿多，但體重減輕時，應盡速就醫檢查，建議患者應自行購買血糖機，隨時檢測，而健康族群者應每年定期健康檢查測量血糖。