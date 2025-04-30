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北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周各地高溫仍上看30度，但明天起降雨機率變高，北部、東北部有降雨機率。聯合報系資料照
未來一周各地高溫仍上看30度，但明天起降雨機率變高，北部、東北部有降雨機率。聯合報系資料照

明天五一勞動節開始變天，中央氣象署預報員李名翔表示，未來一周各地高溫仍上看30度，但明天起降雨機率變高，明天北東有雨，周五、周六短暫轉乾，周日首波梅雨鋒面快速通過，各地都有明顯雨勢，緊接下周一再有鋒面接近，下周二、下周三鋒面通過，中部以北、東北部留意雷雨，南部午後也有雷陣雨。

李名翔說，明（5月1日）有鋒面從台灣北部海面通過，但影響較小，僅雲量增多，北部、東北部有零星雨，午後各地山區也有零星雨，下午東部及東南部多雲轉局部短暫陣雨。

周五、周六（5月2日、3日）僅東半部有局部短暫陣雨，其中，周五午後中南部有短暫雷陣雨，周六午後則是整個西半部都有短暫雷陣雨。

周日（5月4日）首波梅雨鋒面來襲，各地轉為多雲且午後有短暫雷陣雨的天氣，中部以北、東半部地區有陣雨或雷雨。

緊接著下周一（5月5日）有另一道鋒面接近，預計下周二、下周三（5月6日、7日）通過並影響台灣，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區有短暫陣雨，南部地區多雲。

溫度部分，李名翔指出，未來一周還算溫暖，各地高溫普遍都有30度以上。明日北部白天氣溫約22至30度、中南部30至33度、東半部28、29度；周五、周六維持偏溫暖的天氣，西半部地區30至33度，東半部地區28、29度；周日以後，北台灣再度有雨，氣溫略降至26、27度，其他地區仍維持在近30度。

至於颱風部分，李名翔提及，目前熱帶擾動還在菲律賓東南方海面組織中，有些對流消消長長，預計要周末以後再觀察。

梅雨 氣象署 鋒面 雷雨 高溫

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