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影／月月文化心系列活動 在桃機展現台灣多元藝文之美

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
客家山歌團融合故事性元素，並以合唱、群體對歌及現場樂隊伴奏的形式，展現客家山歌魅力。記者黃仲明／攝影
客家山歌團融合故事性元素，並以合唱、群體對歌及現場樂隊伴奏的形式，展現客家山歌魅力。記者黃仲明／攝影

昇恆昌免稅商店為了讓更多國內外旅客體驗並感受台灣文化，在桃園國際機場舉辦「月月文化心體驗活動」，邀請旅客參與、體驗活動並欣賞各式文化表演，「身歷其境」了解台灣文化，活動首場表演由成立逾30年的客家山歌團帶來精彩的快閃歌舞打頭陣，吸引國內外遊客駐足欣賞。

昇恆昌免稅商店表示，客家山歌團成立於1991年，其表演融合故事性元素，以合唱、群體對歌及現場樂隊伴奏的形式，透過優美動感的舞蹈設計，展現客家山歌魅力。今天客家山歌團在C1候機室表演祝福旅客一路平安的《老腔山歌》、活潑歡快的《山狗太》等八首曲目，並與旅客互動。

除了客家山歌表演，還有桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客親自動手打造獨一無二的「客味」束口袋，接下來每個月還有閩南、原住民、台灣傳藝等不同台灣文化表演，讓世界看見台灣的多元藝文之美。

此外，昇恆昌免稅商店也在桃園國際機場第二航廈C1候機室附近設置「台灣迴聲－音樂之島」公共鋼琴區，提供經ESG二手翻新的古典鋼琴，期待與來自世界各地的旅人共譜美妙樂章。

桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客親自動手打造獨一無二的「客味」束口袋。記者黃仲明／攝影
桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客親自動手打造獨一無二的「客味」束口袋。記者黃仲明／攝影
客家山歌團帶來精彩的快閃歌舞，吸引國內外遊客駐足欣賞，一同合影留念。記者黃仲明／攝影
客家山歌團帶來精彩的快閃歌舞，吸引國內外遊客駐足欣賞，一同合影留念。記者黃仲明／攝影
桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客發揮創意。記者黃仲明／攝影
桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客發揮創意。記者黃仲明／攝影

客家 鋼琴

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