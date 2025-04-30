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免稅業者桃機推文化體驗 呈現台灣多元文化美

中央社／ 桃園機場30日電

為了讓遊客認識台灣文化，免稅商店業者今天邀請客家山歌團在桃機快閃演出，精彩的歌舞吸引路國內外遊客駐足欣賞，現場還有桐花束口袋絹印活動，讓旅客體驗客家文化魅力

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜接受媒體聯訪表示，為了讓旅客「身歷其境」了解台灣文化，免稅商店業者在桃園國際機場C1候機室附近舉辦「月月文化心體驗活動」，盼透過不同體驗活動的舉辦，讓旅客藉由欣賞及實際參與各式文化演出，感受台灣特有的文化內涵及魅力。

潘翠宜說，首場表演就邀請成立逾30年的「客家山歌團」帶來精彩的快閃歌舞打頭陣，成立於1991年的客家山歌團，融合故事性元素，並以合唱、群體對歌及現場樂隊伴奏的形式，透過優美動感的舞蹈設計，展現客家山歌魅力，不但帶來祝旅客一路平安的「老腔山歌」、活潑歡快的「山狗太」等8首曲目，更熱情邀請現場旅客歡唱歌舞互動，氣氛相當熱鬧。

免稅商店業者另外也規劃桐花束口袋絹印DIY活動，邀請遊客發揮創意，打造獨一無二的「客味」束口袋，並了解桐花對於客家民眾的意義，接下來每個月還有閩南、原住民、台灣傳藝等不同台灣文化表演，讓世界看見台灣的多元藝文之美。

昇恆昌免稅商店另外也在桃機第二航廈的C1候機室附近，設置「臺灣迴聲－音樂之島」公共鋼琴區，提供二手翻新的古典鋼琴，期待與來自世界旅人共譜美妙樂章。

客家文化 魅力

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