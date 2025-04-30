專案輸液爆不良品 食藥署：8.9萬瓶未回收最重罰500萬

專案輸入輸液出現不良品。衛福部食藥署公布，透析大廠「百特醫療」2批專案輸入生理食鹽水，被通報出現外漏或外溢情形，廠商今年4月11日主動通報食藥署將啟動回收，目前已銷售數量約8萬9970袋，廠商需在5月11日前，繳交調查報告及預防矯正措施，未依規定辦理回收作業，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

食藥署今天公布，百特醫療產品股份有限公司專案輸入的「0.9%生理食鹽水（500毫升）」，藥品主成分為氯化鈉（Sodium chloride），主要用於大手術或創傷時的急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起的失水狀況。

去年國內輸液供應出現缺口，衛福部啟動專案輸入與國內生產等方式因應。食藥署副署長王德原表示，專案輸入期間自113年6月12日至114年3月17號，以500毫升計算共有1104.3萬袋（瓶），並依需求供應給醫院，這2批是接獲醫療機構通報，出現外漏、外溢等不良情形，經請廠商調查後，於今年4月11日主動通報食藥署將啟動回收。

王德原說，這2批已銷售數量約8萬9970袋，已要求廠商於114年5月11日前繳交調查報告及預防矯正措施，如藥商未依規定辦理回收作業，將依《藥事法》第91條規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。

另有關我國生理食鹽水的供應狀況，王德原指出，日前永豐公司已全部恢復相關生理食鹽水注射液的供應；食藥署專案輸入的生理食鹽水的部分也已經分配完畢，現行國內所有生理食鹽水將回復自由市場機制。