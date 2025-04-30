台灣高齡不孕增 成醫：把握35歲前凍卵黃金期

成大醫院今天表示，台灣人工生殖應用持續上升，反映出晚婚晚育和低生育率現象，高齡不孕已成為普遍的生育困境。凍卵是晚育趨勢下保存生育力的選項，30歲至34歲是凍卵黃金期。

成大醫院引用衛生福利部國民健康署資料，2022年全台共5萬8476人次接受人工生殖治療，誕生1萬1549名試管嬰兒，占當年新生兒總數8.2%。

成大醫院婦產部醫師陳達生指出，國健署這些數字背後，反映出台灣晚婚晚育和低生育率現象，女性平均初婚年齡是30.7歲，首次生育平均年齡是31.43歲。逾7成試管嬰兒療程患者年齡在35歲以上，高齡不孕已成為普遍的生育困境。

陳達生表示，女性卵巢功能35歲後急劇下降，增加自然懷孕難度，也推升人工生殖治療需求。過去21年間，台灣人工生殖治療人次增加8倍，真實反映出生育環境的改變。

陳達生說，多項國內外大型研究顯示，排除父母高齡、不孕、多胞胎等因素後，試管嬰兒整體健康狀況和自然受孕孩子無顯著差異。試管嬰兒單胞胎早產及低出生體重風險，雖略高於自然受孕者，但隨著技術進步及搭配單一胚胎植入（SET），風險已大幅降低。

試管嬰兒和整體先天異常風險無顯著關聯，在癌症、心血管、代謝或神經發展方面，也無重大風險增加的明確證據。

不過，陳達生提醒，人工生殖雖提供協助，年齡仍是生育重要關鍵。女性生育力自35歲後急速下降，卵子數量和品質同步減少，試管嬰兒成功率也可能降低。若有延後生育計畫的女性，可考慮進行生育力保存，特別是凍卵。

陳達生說，冷凍卵子是晚育趨勢下保存生育力的關鍵選項，30歲至34歲是凍卵黃金期，卵子品質佳，數量充足，一次療程通常可取得20顆至25顆成熟卵子，未來約80%至90%機會可達成一次活產。35歲過後，女性卵巢功能下滑，可能需多次療程才能取得足夠卵子。