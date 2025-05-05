別讓健康扣分！日料理專家揭新馬鈴薯三大NG搭檔 傳授美味烘蛋食譜

根據「Yahoo Japan」中的「chucky_cooking」料理專欄分享，每年春天出現的「新馬鈴薯」因口感清甜、外皮薄嫩，受到不少民眾喜愛。但看似百搭的食材，與部分食物同時攝取卻可能影響消化吸收效果，甚至引發胃部不適，專家提醒應注意搭配。

不宜與新馬鈴薯一同大量食用的食材，第一個是富含草酸的蔬菜如菠菜。草酸會與馬鈴薯中所含的鈣結合，形成草酸鈣並被排出體外，進而降低身體對鈣質的吸收率。第二種則是生豆類，如大豆或四季豆，這類食材含有抑制消化酵素的成分，與本身就不易消化的新馬鈴薯一起食用，可能增加腸胃負擔。

第三類需留意的組合則是會大量食用醋的料理，如醋拌小菜。酸性物質會刺激胃酸分泌，而新馬鈴薯富含澱粉，若與大量醋類同時攝取，恐造成胃酸過多，引發胃脹或胸悶等不適症狀。

為了讓讀者充分享用新馬鈴薯的美味，文中也同步分享了一道作法簡單、風味濃郁的「新馬鈴薯起司西班牙烘蛋」，適合家庭聚餐或週末早午餐。

🍴材料

新馬鈴薯1顆（切細條） 雞蛋3顆 起司50克 牛奶150cc 鹽1/2小匙 奶油10克

🍴作法

將細切的新馬鈴薯泡水約5分鐘去除澀味。 在大碗中打入雞蛋與鹽拌勻，再加入牛奶充分混合。 加入瀝乾水分的馬鈴薯與起司，拌勻成蛋液。 平底鍋以小火加熱奶油，倒入蛋液，蓋上鍋蓋以小火蒸煎15至20分鐘。 確認中心熟透後，取出翻面再稍微煎一下，即可享用。

這道料理融合了新馬鈴薯的綿密與起司的濃郁，口感溫潤，香氣四溢，是一道營養又暖心的家常菜。提醒大家，烹調前適當搭配食材，不但能提升美味，也讓健康加分。