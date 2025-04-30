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林口長庚成立乳房醫學中心 跨專科一站式醫療造福病患

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為提升乳癌照護品質，林口長庚醫院於醫學大樓1樓設置整合性的乳房醫學中心，於今日盛大開幕。圖／林口長庚提供
為提升乳癌照護品質，林口長庚醫院於醫學大樓1樓設置整合性的乳房醫學中心，於今日盛大開幕。圖／林口長庚提供

乳癌為女性十大癌症之首，為了再提升乳癌照護品質，林口長庚醫院於醫學大樓1樓設置整合性的乳房醫學中心，於今日盛大開幕，中心內提供一站式跨專科的整合醫療服務，希望能提升全方位的乳癌照護品質。

林口長庚醫院每年診治全國約10分之1新診斷乳癌個案，新成立的乳房醫學中心以病人友善為核心，提供一站式跨專科的整合醫療服務，包含有乳房外科、整形外科、腫瘤內科與放射腫瘤科等專科的聯合門診，專屬空間內並設有乳房超音波檢查室、獨立諮詢室及高隱私的候診空間；地點也鄰近各相關醫療單位與檢查設施，減少病人於各診室間的往返奔波。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，新成立的林口長庚乳房醫學中心，以醫學中心水準提供精進並符合實證的乳癌診治，特色為六大乳癌頂尖治療，包括進階乳癌手術與重建、質子放射治療、臨床試驗、抗體複合式新藥與免疫治療、精準醫學與標靶治療及遺傳性乳癌基因諮詢，透過跨專業醫學合作來進行個人化乳癌治療方案。

乳房醫學中心主任郭玟伶表示，隨乳癌治療進步也有許多研究突破，例如林口長庚近年與Google攜手合作，利用AI強化超音波篩檢乳癌早期預警技術。對於遺傳性乳癌卵巢癌盛行家族的病人，可透過遺傳性乳癌基因檢測與諮詢，了解遺傳性基因對於疾病預防及治療的影響，並提供可行的風險因應策略。

此外，乳房醫學中心也提供進階的乳癌手術與重建，同時解決腫瘤控制與術後美觀的問題，提供全人思維在癒後康復上，讓病人有更低的局部復發率與更好的術後生活品質。

為提升乳癌照護品質，林口長庚醫院於醫學大樓1樓設置整合性的乳房醫學中心，於今日盛大開幕。圖／林口長庚提供
為提升乳癌照護品質，林口長庚醫院於醫學大樓1樓設置整合性的乳房醫學中心，於今日盛大開幕。圖／林口長庚提供

乳癌 醫學中心 長庚

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