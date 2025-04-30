不符成本廠商退出？醫批「救命凝膠健保給付低」 健保署：價格無不合理

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及醫材組長黃育文說，目前臨床使用手術封合劑較多的是4毫升規格，現在是針對比較少用的2毫升規格，廠商覺得價格想要與4毫升靠近，目前已請廠商提出成本分析再來討論。本報資料照片
衛福部健保署醫審及醫材組長黃育文說，目前臨床使用手術封合劑較多的是4毫升規格，現在是針對比較少用的2毫升規格，廠商覺得價格想要與4毫升靠近，目前已請廠商提出成本分析再來討論。本報資料照片

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中於臉書指出，「錯誤的政策比貪污更可怕」通常被認為是國父孫中山說的，而2022年才在台灣上市的「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠是怎麼死的呢？據悉，是被健保賜死的。對此，衛福部次長林靜儀說，廠商對支付點數有不同意見，可於健保署通知日起30日內提出。

衛福部健保署醫審及醫材組長黃育文說，關於手術封合劑此特殊醫材，原本未列入健保給付，而是屬於自費醫材，近期，健保署爭取新醫療科技納入健保給付，以滿足民眾急重症救命的需要，讓民眾不要自費，以減輕民眾負擔。

因此，今年編列預算希望將手術封合劑收載進來，讓病人於臨床治療使用，但因為它的適用範圍很廣，因此規定需優先使用在急重症患者，如主動脈手術縫合或主動脈接合的地方，加強縫合部位的吻合程度，不要有漏洞等。

黃育文說，目前預計收納健保共有10個品項，總共有3個規格，包括2、4、5毫升，其實4毫升的是沒有問題，且廠商也是會同意供貨我們有公告生效日期，所以廠商會如期供貨，所以臨床使用沒有問題，但現在廠商是針對2毫升規格，認為核價讓其不符成本，但因這個是經共同擬定會議通過的價錢，廠商有任何意見都可以依規定30日內提出申覆，目前廠商已提出成本資料進行申覆。

對於廠商的申覆案，黃育文說，健保署預計在五月共擬會議討論，其實，臨床使用較多的是4毫升的規格，因此依照常規的規格，並以公立醫院、醫學中心的採購價，及合併採購的絕標價的中位數，再點值校正後核價，這個是沒有問題，且臨床上的使用也沒問題

現在是針對比較少用的2毫升規格，藥廠覺得價格想要與4毫升靠近，目前已請廠商提出成本分析再來討論。另與國際價格比較，健保署核定價格其實優于於國際價格，因此價格方面沒有不合理。

健保署 手術 醫材

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