左側乳房長硬塊…她熬過44次化放療 復發轉移靠藥助延命

59歲陳太太，11年前因左側乳房冒出不明硬塊，就醫確診為第2期荷爾蒙受體陽性乳癌，熬過16次化療及28次放射線治療後，終於消除癌細胞，逐漸恢復健康。沒想到，4年前回診追蹤時意外發現癌細胞轉移到肝臟，在醫師建議下切除部分肝臟，之後開始服用CDK4／6抑制劑，預後良好。

口服標靶藥CDK4／6抑制劑問世，讓轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療出現曙光，該藥物於2019年10月CDK4／6通過健保給付，讓病友能有效控制病情、延長存活期且維持生活品質。不少病友在健保給付2年屆滿後繼續用藥，以陳太太為例，過去1年7個月以來，藥費超過百萬元，她期待未來持續用藥有更多協助。

台灣乳房醫學會理事長暨彰化基督教醫院乳房外科醫師陳守棟表示，健保署這二年新增或逐步擴大給付多種乳癌新藥，讓符合適應症病友得以盡早使用有效藥物抗癌。但是，針對治療有效的晚期乳癌病友，未來也期待健保能完全接軌國際，持續給付有效藥物，降低復發機率、助病友延命。

乳癌連續20年高居國人女性癌症發生率的第一位，每年新增約1.7萬名女性確診，且國人死因統計結果顯示，台灣乳癌死亡率長期呈現持平不降。另外，新確診個案中，又以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占最大宗，人數多達6成；若有明確的標靶治療策略，這類乳癌病患對荷爾蒙治療的效果相當好。

目前CDK4/6抑制劑健保給付上限2年，讓癌友在用藥期滿後面臨自費或停藥兩難抉擇，盼健保支持走得更長遠。陳守棟強調，總統賴清德近年提出「健康台灣」願景，宣示2030年將國內癌症死亡率降低3分之1，而要達到此目標，能否提升乳癌治療存活率是關鍵。

三軍總醫院腫瘤醫學部部主任戴明燊指出，從2017年到2021年數據可見，第0-1期乳癌五年存活率達99.9%，第2期為95.6%、第3期80.5%，一旦確診為第4期轉移性乳癌則驟降至39.4%，可見提升晚期治療成效，是降低死亡率的當務之急。