高雄長庚醫院給錯藥風波 衛生局稽查結果出爐了

高雄家長在社群平台發文帶小孩到高雄長庚醫院住院，出院回家後，竟發現藥水標示別人名字，懷疑醫院給錯藥，但院方澄清並非給錯藥，是貼紙標籤誤植。對此，衛生局稽查結果出爐，主因是病房護理人員於藥水瓶身上誤貼標籤所致，核對藥品符合醫師處方，證實是貼紙誤植。

家長表示，領藥時有確認過藥袋名字正確，沒想到回家吃藥時，發現藥品不是自己小孩名字，而是貼上別人名字，且3瓶藥水只有1瓶名字正確，事後護理長解釋是貼紙誤植名字，但她仍覺得很離譜，直呼這是不能發生的錯誤！

院方強調沒有給錯藥和吃錯藥，原因出於貼紙誤植，經查是人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置；接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正，將加強人員教育訓練，以病人權益為優先並深刻檢討。

衛生局今天給出稽查結果，初步查察發現是病房護理人員於藥水瓶身上誤貼標籤所致，核對藥品皆符合醫師處方，不過依醫療法第57條第1項規定，醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務，違反者依同法第103條，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

衛生局說，針對此案，將依法予以處分，並督責院方進行病安異常事件通報，對異常原因及給藥流程積極檢討改善，以確實維護病人安全。