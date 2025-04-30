白沙屯媽祖進香人數創新高 醫提醒「三多」口訣

白沙屯媽祖徒步進香活動即將起駕，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數而逐年增加，童綜合醫院指出；從最初開始守護8千多人的任務，到今年突破32萬人，任務量創新高，今年將派遣出動醫護人員，加上院外的救護志工約100人，全程分批輪流待命。

童綜合醫院表示，今年是第13年參加白沙屯進香因應今年爆量的隨香人潮，將出動白沙屯1號、2號救護車，在進香隊伍一前一後隨行應變救護，結合中國醫藥大學北港附設醫院、雲林消防局更加入救護行列，結合在地緊急醫療量能，讓救護網絡更加緊密；更有17台重機組成的救護機巡隊隨時機動救援，讓香燈腳無後顧之憂。

副院長吳肇鑫指出，這次香燈腳人數破新紀錄，尤其進入30度的高溫天氣，健康提醒的口訣就是「人多、喝多、準備多」，提醒近33萬名報名的香燈腳，請接受警察和志工的動線管制，千萬不可以推擠，才不會有跌倒受傷的意外；且可能濕度高下雨，加上長途跋涉的體力負擔，就是發生中暑的高風險情況，只有多喝水，加上適量的的鹽分補充，才能有效防範中暑。

此外要「多準備」防曬系列的防曬乳、帽子、毛巾、薄長䄂、舒適的舊鞋襪、慢性病用藥等隨身用品，另外永信藥品今年更擴大提供5000份B群與3000包貼布，交給童綜合醫院醫療團現發送，希望補充能量繼續跟隨媽祖腳步，也能減緩香燈腳長期行走後的不適感。並

呼籲香燈腳若發現自身或他人身體不適，隨時可撥打童綜合醫療團隊緊急救護專線0917-565799，醫療人員將馳援提供協助。