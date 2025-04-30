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塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

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塌陷持續擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專一線7公里處，今天發現路基淘空，外側車道路面坍陷，且有持續擴大跡象。園方宣布即刻休園，並持續勸離遊客，預計休園5天，5月6日重新開放。

林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長洪福順說，園區定期執行邊坡監測，廠商今天巡視時發現，宜專一線7公里處有路基淘空情況，且崩塌持續，估算塌陷路基長度約15公尺、下邊坡崩塌深度約10餘層樓高；該路段處於河流攻擊面，研判是河水向源侵蝕造成路基淘空，將儘速搶修。

洪福順說，該路段下邊坡非常陡峭，且崩塌持續擴大，考量行車安全，決定下午3時30分起休園。今天有682人入園，大車4輛、小車168輛，休園後已啟動勸離遊客，預計休園5天，暫定5月6日重新開放。

太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，園方宣布即刻休園儘速搶修，預計5月6日重新開放。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

太平山 宜蘭 崩塌 車道

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