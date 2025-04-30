塌陷持續擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專一線7公里處，今天發現路基淘空，外側車道路面坍陷，且有持續擴大跡象。園方宣布即刻休園，並持續勸離遊客，預計休園5天，5月6日重新開放。

林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長洪福順說，園區定期執行邊坡監測，廠商今天巡視時發現，宜專一線7公里處有路基淘空情況，且崩塌持續，估算塌陷路基長度約15公尺、下邊坡崩塌深度約10餘層樓高；該路段處於河流攻擊面，研判是河水向源侵蝕造成路基淘空，將儘速搶修。