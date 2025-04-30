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選擇障礙？巧克力百百種怎麼挑 部立北醫揭2大方向

中央社／ 新北30日電
巧克力示意照。圖／ingimage
巧克力示意照。圖／ingimage

許多人會選購巧克力作為表達愛與感謝的小禮物，衛福部立台北醫院今天提供選購小撇步，黑巧克力是首選。成分越簡單越好，少量享受，不過量才是王道。

台北醫院發布新聞稿，營養師宋佩蓉表示，市面上的巧克力種類繁多，糖分與脂肪含量大不同，無論是送禮、自用，選購上應掌握4個原則，就能挑選到健康與甜蜜兼具的巧克力。

她表示，巧克力由可可豆經過多步驟製程，包括發酵、乾燥、烘烤、碎粒研磨，最後與其他成分混合，產生不同類型的巧克力。挑選上，應以黑巧克力為首選，因為黑巧克力含有較高比例的可可固質，可可固質含豐富的營養物質。

她表示，例如多酚及類黃酮等，有助於調節免疫功能、降低發炎反應及保護血管內皮細胞，改善血壓與心血管健康，以及礦物質、維生素和色胺酸，能幫助安定情緒、穩定血壓及幫助新陳代謝、抗氧化、促進腸胃消化與使人體合成血清素，感到心情放鬆愉悅，含有部份的可可鹼及咖啡因也有助提神及增加警覺性。

她表示，其次是看成分，越簡單越好，真正高品質的巧克力，成分應以可可膏、可可脂與少量糖為主，成分越單純越好；第3是少量享受，不過量才是王道，建議每日攝取量控制在30公克以內，約2至3小塊。

她表示，適量攝取巧克力可幫助情緒放鬆、提升幸福感，但若過量則可能增加熱量造成肥胖，增加慢性疾病風險，同時因含有咖啡因及可可鹼，也可能產生失眠、心悸等症狀。

她表示，最後的原則是特殊需求要注意糖替代品，糖尿病人與控制血糖的民眾建議少吃巧克力，或可選擇標榜使用赤藻糖醇、甜菊糖等代糖的「無糖」巧克力，少量食用。由於巧克力含有較高的鉀及磷，腎臟病人則應避免食用巧克力。

可可 台北醫院 咖啡 巧克力 情緒 腎臟病

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