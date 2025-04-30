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收集10萬個火柴盒 文史工作者蔣敏全辦收藏展滿足想念

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全（中）自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全（中）自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影

打火機儘管很方便，但仍有許多人對火柴念念不忘。彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。

文史工作者蔣敏全50多年來，收藏了近10萬個火柴盒，除了自身蒐藏外，更多來自一些火柴盒的收藏家，主動送給他收藏，他特別精選了不少珍品，舉辦這場「蔣敏全火柴收藏展」，在今天的開幕式中，包括市長林世賢、縣議員李成濟、温芝樺及楊子賢，以及多位藝文界人士均到場參加。

林世賢說，蔣敏全收藏火柴緣於父親是台火的員工，更源於研究台灣鄉土文化的興趣，他所收藏的近10萬個火柴盒，主要是以台灣火柴為主。這次火柴展是分享他收藏火柴喜悅的心情，以及喚醒大家對故鄉的懷舊之情，一起走讀過去彰化火柴的故事，歡迎大家前往觀賞。

蔣敏全說，火柴自1827年發明以來，即將滿200年的歷史。它豐富了人類用火的文明，安徒生「賣火柴的小女孩」童話故事，帶給無數小孩希望的遐想，隨著時代變遷，火柴世界褪去了光與熱，走下了歷史舞台，逐漸被人所遺忘。

蔣敏全表示，台灣火柴工業曾經盛行半個世紀之久，是常民生活中不可缺的用品，各式各樣的火柴，豐富了那段歷史的丰采。大家記憶裡的自由之火、狗頭、猴子、水手、月琴…等等火柴盒，琳瑯滿目，讓人目不暇給，每個人記憶中的火柴印象，各有不同，懷舊的心情，常在腦海中縈繞。

蔣敏全對火柴的典故如數家珍，他說，彰化在光復後，曾經先後有三家火柴廠生產火柴，行銷全國。彰化市在自強路、湳尾都有火柴廠，過去著名的戰車品牌、三洋品牌，廣為人知。此外，過去的年代，彰化縣各鄉鎮著名的企業、商店也推出許多商品火柴，做為行銷推廣產品的工具，這些懷舊的火柴盒，就成為街市歷史變遷的見證者，值得收藏分享。

彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影
彰化縣知名「火柴達人」蔣敏全自即日起到5月26日，在彰化市立圖書館一樓大廳舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，要滿足大家對火柴的想念。記者劉明岩／攝影

林世賢

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