健保荷爾蒙陽性乳癌新藥 醫籲放寬給付期限

口服標靶藥CDK4/6抑制劑問世，轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療出現曙光，被列為第一線選擇，但健保目前給付治療最多2年。醫師呼籲放寬限制，別讓停藥或繼續自費成為兩難選擇題。

根據衛生福利部國民健康署民國111年癌症登記報告，乳癌連續20年高居女性癌症發生率第1，每年新增約1.7萬名女性確診。

三軍總醫院腫瘤醫學部主任戴明燊今天在記者會指出，國內乳癌患者以「荷爾蒙受體陽性且HER2陰性」的亞型占6成最多。

荷爾蒙受體陽性乳癌初診斷為第1至2期，部分加上化療或放療預後大多良好。分析數據，106到110年第0至1期乳癌5年存活率99.9%、第2期95.6%、第3期80.5%，確診為第4期轉移性乳癌則驟降至39.4%。戴明燊說，可見提升晚期治療成效，是降低死亡率的當務之急。

戴明燊指出，確診時即是轉移性荷爾蒙受體陽性乳癌，有別於早年一確診就得面臨化學治療，國內外治療指引皆已將CDK4/6抑制劑列為第一線治療選擇，台灣健保目前給付治療最多2年，癌友在用藥期限屆滿後，面臨該停藥還是繼續自費用藥的兩難抉擇。

從真實世界數據發現，轉移性荷爾蒙陽性乳癌病患以CDK4/6抑制劑的臨床治療2年後，5成以上病患維持疾病不惡化，可持續用藥延命；另一份研究顯示，亞洲族群療效更勝歐美，超過6成病患可持續治療超過2年。戴明燊說，期待台灣病友也能持續使用健保藥物達到疾病有效控制。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，健保署近2年新增或逐步擴大給付多種乳癌新藥，讓符合適應症的病友得以盡早使用有效藥物抗癌，針對治療有效的晚期乳癌病友，未來也期待健保能完全接軌國際，持續給付有效藥物，降低復發機率，盼完善轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療的最後一哩路。