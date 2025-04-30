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川普關稅政策衝擊 易遊網：4月團旅業績掉4成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
易遊網總經理陳志豪表示，4月受到川普宣布調整關稅政策影響，較去年同月表現團體旅遊業績就下滑3-4成。示意圖。聯合報系資料照
易遊網總經理陳志豪表示，4月受到川普宣布調整關稅政策影響，較去年同月表現團體旅遊業績就下滑3-4成。示意圖。聯合報系資料照

國人瘋出國，旅遊需求強勁，不過受到川普關稅戰影響，或多或少還是有影響市場熱度。易遊網總經理陳志豪表示，2024年易遊網憑個人機票銷售突破250萬航段，全球訂房營業額超過60億元，今年台灣旅遊市場更展現高自主性的消費現象，但4月受到川普宣布調整關稅政策影響，較去年同月表現團體旅遊業績就下滑3-4成，個人旅遊則下滑1-2成，後續全年度市場表現仍待觀察。

陳志豪表示，2025年台灣旅遊市場展現出高自主性的消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票是團體旅遊的一倍，顯示自由行需求更加旺盛且主導市場趨勢。反映在消費行為上，旅客採取「零件型購買」模式，依個人需求自由組合航班、住宿與行程，旅遊方式更具彈性與自主性。同時，一人獨旅的比率也逐年上升，顯示消費者更重視個人化、深度化的旅遊體驗。

陳志豪也說，消費態度上則從報復性消費轉向策略性消費。根據易遊網機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，然而年均花費卻下降近4千元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已為常態，會等待促銷機會再出手外，亦會錯開旅遊尖峰期出遊，以追求更高性價比與更好的旅遊品質。

據易遊網機票銷售數據顯示，2024年熱門十大航點依序為東京、大阪、首爾、香港、曼谷、沖縄、上海、釜山、澳門、福岡，其中東北亞就有6個城市進榜。2024年成長幅度最高的十大城市分別為富國島、濟州島、熊本、釜山、清邁、名古屋、沖縄、香港、胡志明市、河內。易遊網進一步從2025年第一季機票銷售數據出發，預測未來潛力航點趨勢，消費熱點與旅遊動能。數據顯示，具成長潛能的十大航點依序為濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖縄、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑，其中韓國狂估5席，顯示韓國熱度持續升溫。

因應市場對於自由行的強勁需求，易遊網表示，品牌今年更著重於機票、訂房的數位體驗升級與服務創新、包括機票系統推出「低價訂閱」功能，即時提醒理想票價，協助消費者找到最佳購買時機。同時領先台灣OTA推出機票智慧組合全新功能，來回機票可自由搭配組裝不同航空公司，無論是傳統航空或廉價航空，一次搜尋即能整合選擇，大幅解決查價痛點、擴增票價彈性。訂房系統也導入延後付款機制，靈活支付成功吸引用戶，加速預定決策，使用率高達55%。

易遊網總經理陳志豪(左)與行銷長侯琪芬(右)。記者甘芝萁／攝影
易遊網總經理陳志豪(左)與行銷長侯琪芬(右)。記者甘芝萁／攝影

出國旅遊 易遊網 機票 消費者 關稅

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