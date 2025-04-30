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第七波Omicron疫情來襲 莊人祥：高峰落在「這時間點」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥分析第七波Omicron疫情。記者林伯東／攝影
疾管署長莊人祥分析第七波Omicron疫情。記者林伯東／攝影

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情雖然連續上升，但升幅卻極為緩慢。疾管署長莊人祥指出，這一波疫情上升幅度是歷年來最緩慢一次，因此僅能初步預估高峰落在五、六月，推估八月疫情才會觸底，這波疫情預估不會比去年夏季疫情或是2023年底的秋冬疫情嚴峻。

上周（ 22至28日）新冠門急診就診3226人次，比起前一周增加19%，更是連續三周上升。莊人祥對照門急診趨勢分析，這一波疫情上升非常平緩，跟先前近8個月新冠疫情幾乎持平相關，但也因此高峰來臨時間可能較長，跟先前四、五周達高峰不同，目前僅能概略推測五、六月會達到高峰，並且預計在七、八月下降。

雖然高峰時間變長，但莊人祥說，按照疫情趨勢推估，第七波Omicron疫情預計不會比2023年底或是去年夏季流感嚴重，與疫苗接種率提升跟民眾多數感染過有關。屆時疫情下降後，正好是下一波新冠疫苗公費接種開打時機，希望透過疫苗接種，持續控制呼吸道疫情。

上周（22至28日）新冠新增21例重症本土病例及7例死亡病例，為今年以來單周最多。自2024年9月1日起截至2025年4月28日，新冠併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多；其中自2024年10月1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達95%以上。

Omicron 新冠疫苗 死亡 疫情 莊人祥

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