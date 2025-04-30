快訊

獨／西班牙探親遇上大停電…生活交通大亂 她：台灣人能否淡定？

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

腎臟病人狂飲果汁險喪命 醫：果汁當水喝恐致器官損傷

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院營養科主任張瑞廷提醒，對慢性病患而言，把果汁當水喝恐會加劇腎臟、心臟等器官傷害。圖／截自新光醫院臉書
新光醫院營養科主任張瑞廷提醒，對慢性病患而言，把果汁當水喝恐會加劇腎臟、心臟等器官傷害。圖／截自新光醫院臉書

近期天氣逐漸炎熱，許多民眾把喝果汁當成健康又消暑的選擇。一名腎臟病患參加友人喜宴，宴席間喝下太多果汁，竟發生嚴重胸痛，送至新光醫院急診，發現心跳太慢、血液中鉀離子太高，險些喪命。新光醫院營養科主任張瑞廷提醒，對慢性病患而言，把果汁當水喝恐會加劇腎臟、心臟等器官傷害。

張瑞廷在自家節目「子曰論健康」提到，腎臟病人需要多喝水，但許多年長病患，把果汁當水喝，這對病人來說並不適合，水果中含有糖分，容易演變成糖尿病、代謝症候群，加重腎臟損傷，且水果中含有高量鉀離子，腎臟病人排除鉀離子能力較差，長期喝果汁恐導致鉀離子過高，引發心律不整，嚴重時恐致命。

新光醫院營養師蔡雯硯說，許多長者牙口不好，無法啃咬水果，才會選擇以果汁替代，但果汁處理過程如果已經濾除膳食纖維，恐導致血糖瞬間飆高，建議長者若想以水果補足體內維生素，可把水果磨成泥，以類似嬰兒副食品方式攝取，既可補充膳食纖維，又不會讓血糖難以控制，或造成腎臟負擔，是比果汁更好的選擇。

許多民眾習慣喝木瓜牛奶、西瓜牛奶等水果牛奶。蔡雯硯表示，水果中通常含有較高維生素C，且國民飲食指南建議每天可喝1至2杯牛奶，以水果牛奶方式補充鈣質及牛奶，並藉由牛奶中的脂肪，幫助脂溶性維生素吸收，是不錯方式，不過仍須注意糖分攝取量，別因為清甜順口就喝太多，建議民眾以每天一杯250毫升果汁為上限。

日前知名木瓜牛奶店把發霉木瓜切除發霉處，打成木瓜牛奶販售，引發討論。張瑞廷表示，黴菌毒素是劇毒素，除發霉處以外，果實其他部分也會有菌絲蔓延，肉眼不易發覺，不慎吃下肚恐引發疾病風險。例如棒麴毒素常在發霉蘋果、梨子、木瓜中，容易造成身體器官損害，引發腸胃道嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時導致神經學問題、腎臟疾病，也是國際癌症研究組織明訂的第三級致癌物。

蔡雯硯建議，民眾購買水果時，可先觀察表皮是否完整，顏色是否鮮豔，因台灣天氣炎熱潮濕，要注意水果買回後，不要悶在塑膠袋中，應放在通風處跑存，才不會產生黴菌，打果汁時不至於誤把黴菌喝下肚。

水果 腎臟病

延伸閱讀

咳嗽什麼可吃什麼不可吃 胸腔科醫師一張表分享經驗

Toro被粉絲跟蹤回家 牛奶脫口要珍惜

甜點配美女好香！IU、辛睿恩「春季廣告畫面太美引熱議」果然春天就是果汁相女星的統治區

兼具維生素、礦物質與抗氧化劑 5種蔬果助你一次補足膳食纖維

相關新聞

明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

5月1日是一年一度的勞動節，作為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假...

高雄月台門「300公尺1.5億」立委批太貴 台鐵：未來會更便宜

台鐵在高雄站試辦設置「纜繩式」月台門，300公尺耗資1億4980萬餘元，立委李昆澤直言，外界質疑月台門經費「為何要花這麼...

星宇航空重飛「近地警告作動」 機師恐被開罰30萬元

星宇航空3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加坡途...

川普關稅政策衝擊 易遊網：4月團旅業績掉4成

國人瘋出國，旅遊需求強勁，不過受到川普關稅戰影響，或多或少還是有影響市場熱度。易遊網總經理陳志豪表示，2024年易遊網憑...

「無麩質飲食」能瘦身、美肌？營養師揭穿迷思：恐平白多花錢

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，疾管署估計疫情高峰恐落在5月或6月。疾管署疾管署發言人羅一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。