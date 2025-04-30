地方民代勾搭不法集團破壞環境 卓榮泰：一律嚴查嚴辦

今天環境部攜手法務部、內政部、最高檢察署、台灣高等檢察署、各地方檢察署、內政部警政署、內政部國土署及全國環保機關等單位舉辦查緝成果暨表揚大會。不僅共同在國人面前展現環境執法成果，行政院長卓榮泰除蒞臨表揚10位環檢警查緝有功人員外，也強調對破壞環境者，不論身分一律嚴查嚴辦。

為展現跨部會查緝廢棄物被任意傾倒之執法成果，自2025年1月15日起至2月21日止，全國同步執行「查緝違反廢棄物清理法專案」，要求各查緝機關加強查扣犯罪工具、犯罪所得，加強回復原狀，並積極溯源，藉以展現政府從嚴追訴、守護環境正義與公益之決心。

此專案於全國同步執行查緝行動，包括高雄保育區非法棄置廢棄物、雲林地方人士勾結不肖業者、宜蘭跨域環保犯罪集團等案，總計執行71件，查緝到案人數共369人，聲請法院核准羈押32人，查扣大型機具及車輛共90台，查扣犯罪所得逾新台幣5億元。

卓榮泰致詞時指出，面對當前的環境挑戰，無時無刻不在考驗著行政團隊的決心與智慧，各界面臨的不只是自然災害與氣候變遷的威脅，還有各種非法開發、環境汙染與自然資源濫用的問題。不少地方人士、民代等與不法集團勾搭並破環境，政府公權力一定要戰勝不法力量，才是保護國人最好的屏障，因此對上述人物，不論身份都會嚴查、嚴辦。

環境部長彭啓明表示，環檢警自2011年起成立合作平台，今年邁入第14年，共同破獲許多跨縣市汙染犯罪案件，截至今年3月，移送起訴的案件達3503件，移送人數也超過1萬2000人。環境部未來將會與內政部攜手針對營建剩餘土石方、營建廢棄物這個長達數十年的長久問題提出措施，將對源頭規畫與去化流向兩端皆加強管理。

內政部長劉世芳表示，國土署針對廢棄土的事前源頭管理、事中查緝、事後追緝的責任上，將會進行一條鞭的管理，讓資源得到妥善再利用，亦減少環境犯罪的可能。

法務部長鄭銘謙表示，在查緝後法務部也著力追討不法所得與拍賣查扣的大型機具、車輛上，讓不肖業者無利可圖也無法再進行下一次的危害環境的犯罪行為，為了要恢復乾淨的台灣，各機關要群策群力繼續合作下去。