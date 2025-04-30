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逾期繳不出保證金！觀光署公布3旅行社執照廢止

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為觀光業示意圖。圖／AI生成
圖為觀光業示意圖。圖／AI生成

疫情國人出國人數暴增，但也頻傳旅行團丟包、行程延遲等問題，交通部觀光署最新公布「廢止或撤銷旅行業執照名單」，提醒民眾避開非法業者，其中有台中2家、台北1家旅行社上榜。

根據觀光署最新「廢止或撤銷旅行業執照名單」，上榜旅行社包含台中市全球國際旅行社，經品保協會公告出會，以及觀光署通知限期繳足旅行業保證金，廢照和撤銷日期為2月11日。

另一家台中業者為諦陽旅行社，同樣經品保協會公告出會，以及觀光署通知限期繳足旅行業保證金，廢照和撤銷日期為4月17日。

第3家為台北市松愛國際旅行社，該司旅行業保證金經強制執行及解款在案，觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，廢照和撤銷日期為2月19日。

旅行社 疫情 觀光署

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