RSV對新生兒威脅大 南市衛生局：孕婦提早施打保護力佳

台灣基進台南市議員李宗霖今天在環保衛生部門業務報告時，針對RSV病毒對於新生兒所帶來的風險及感染後可能造成重大後遺症，積極向衛生局爭取RSV疫苗補助，讓孕婦能提早接種，盡早預防，增進母體及新生兒的保護力，母親節將至，相信會是給所有孕媽咪最有感的母親節禮物。

衛生局長李翠鳳回應，RSV疫苗的確是很大的助益，且新的疫苗已得到國際認證。中央CDC也有疫苗委員會，近來委員會審查該疫苗也認為值得推薦，但目前結論仍是鼓勵自費施打。而該疫苗六月會進到台灣，倘若孕婦在懷孕末期施打，孩子出生就可以避免病毒感染，因此這是非常好的政策。

李宗霖表示，RSV病毒（呼吸道融合病毒）並不是比較嚴重的感冒，在台灣全年皆有流行。而許多醫師、專家也指出，嬰幼兒感染RSV，住院率是腸病毒的7倍；甚至在短短幾天就可能嚴重肺炎或呼吸困難。而其後遺症更是不容小覷，即使痊癒，仍對呼吸系統造成影響，除了引發過敏性支氣管炎，更嚴重會有氣喘，對孩子的長期健康造成傷害。

李宗霖更指出，RSV病帶來的群聚風險同樣令人擔憂。由於該病毒全年均可流行，且具高度傳染力，在月子中心、產後護理之家等機構，只要有一人感染，就會影響到全機構的所有人。除威脅孕婦、嬰幼兒健康外，機構也會因為疫情而影響其營運。

根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，孕婦在懷孕28至36周期間接種RSV疫苗，能預防新生兒感染風險，增進母體及新生兒的保護力。

李宗霖要求，衛生局未來務必積極宣導施打RSV疫苗，也盼望爭取RSV疫苗接種補助，使孕婦和新生兒減少感染風險，增進保護力。

李翠鳳表示，宣導上會努力，至少在婦產科，讓每一位媽媽都知道這件事。

另市議員陳怡珍關切帶狀疱疹疫苗補助，已於今年3月6日公告上路，但經費僅250萬元，可供108人施打，短短一個月內已有71人接種，顯示需求極高，民眾對於帶狀疱疹疫苗補助之殷切，要求衛生局，應逐年增加疫苗補助預算，以回應市民期待與健康需求。