糧食自給率40%未達標 陳駿季：2030年也難達到

我國2021年的「全國糧食安全會議」中，重要結論包括訂定國內糧食自給率在2020年要提高到40%，但今天立委拿出統計指出，截至2023年糧食自給率僅30.3％。農業部長陳駿季坦言，即使到了2030年這項目標仍難達到。

2021年的全國糧食安全會議中，獲致14項關鍵策略及相應措施55項，其中重要結論包括訂定國內糧食自給率在2020年提高至40%。時任總統的蔡英文也表示，全球氣候變遷對本土農業發展造成威脅、國內糧食自給率偏低，政府應予正視，我國以熱量計算的綜合糧食自給率要達到40%的目標。

為配合糧食自給率40%目標，將活化休耕地 14 萬公頃；優先鼓勵特定農業區等優良休耕農地，種植穀類如飼料玉米等糧食作物，並研議將休耕農地委託農民團體大規模經營。

國民黨立委呂玉玲今天在立法院質詢時表示，近5年糧食自給率逐年降低，2019年為32.2%，但到了2023年則下降到30.3%，距離2020年糧食自給率40％的目標仍有不小的距離，假如我國海域遭到封鎖，30%的糧食自給率恐影響國安，2030年是否有辦法達標？

呂玉玲指出，台灣的糧食自給率和日本的38％、韓國的45％相比明顯過低，如今美國對全球發動對等關稅，美國若更多農產品進口台灣，勢必擠壓本土農產的生存空間，糧食自給率也可能進一步下降，農業部應積極思考如何提升我國糧食自給率。

陳駿季答詢時指出，糧食自給率並不等於糧食安全，目前國人的主食稻米自給率達100％，但對於2030年的糧食自給率是否能達到40％，這是當時立下的願景，2030年要達標是有困難的，但會繼續努力。