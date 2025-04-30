高雄月台門「300公尺1.5億」立委批太貴 台鐵：未來會更便宜

台鐵在高雄站試辦設置「纜繩式」月台門，300公尺耗資1億4980萬餘元，立委李昆澤直言，外界質疑月台門經費「為何要花這麼多錢」，交通部政務次長、台鐵代理董事長伍勝園表示，試辦期間會安裝很多功能，包含監控等，試辦後將檢視不必要功能，未來設置其他地方會更便宜。

雙鐵落軌事件頻傳，根據統計，雙鐵落軌每年平均都有10件以上，其中台鐵落軌事件2022年有10件、2023年18件、2024年39件；高鐵落軌事件2022年10件、2023年16件、2024年2件。台鐵在高雄站試辦月台門設置，預計明年3月啟用，高鐵也已著手推動全台12個車站全面設施月台門。

交通部今赴立法院交通委員會就航空及鐵路安全事故進行專案報告及備質詢，李昆澤指出，2022年11月28日台鐵台北站1位行動不方便旅客操作輪椅不當跌落軌道，之後檢討是否設置月台門。

李昆澤說，事實上，2017年台鐵也討論過是否設置月台門，當時討論規劃設置在基隆百福站，但因車種複雜，車門車寬、車距不同，月台寬距也不同，還有系統整合問題，計畫因此延宕。

李昆澤進一步指出，台鐵耗資1.5億餘元在高雄站設置月台門，費用高昂頻遭議論，社會大眾除質疑是否有設置月台門的需求外，也批評為何月台門要花這麼多錢；李昆澤說，月台門對安全性提升有幫助，也知道月台門不只有升降功能，還包含障礙物偵測系統、CCTV監控系統、機房建制等費用，但民眾不了解，台鐵要對外說明清楚。

李昆澤也提及，現在設置月台門，主要是台鐵和高鐵屢屢發生落軌事件，雙鐵每年落軌事件平均都在10件以上，但實際上高鐵落軌件數比統計更多，台鐵跌落軌道無論有無受傷或車輛延誤就要通報，高鐵僅造成列車延誤才會列入計算，認為未來應用更嚴謹態度處理，申報要確實。

對此，伍勝園表示，高雄站月台門為試辦，因此設置很多功能，試辦後將檢視相關功能，未來可把不必要的功能篩選掉，未來擴大設置時費用也一定會更便宜。