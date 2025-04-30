廖峻風波曝財產爭議 專家籲及早規劃預開型安養信託

72歲資深男星廖峻日前第3度中風，因腦出血送醫急救，目前已從加護病房轉入普通病房觀察。與健康危機同時浮出的，卻是家庭糾紛。照顧他長達7年的楊小姐和廖峻的獨子廖錦德雙方各執一詞，互不相讓。爭議持續延燒，也讓外界再次關注高齡長者的財產管理與安養安排。

信託公會表示，隨著高齡化社會加劇，個人如何妥善規劃退休與安養資金，已成為全民關注的議題。若能及早啟動「預開型安養信託」，不僅可避免類似家庭爭產風波，也有助於保障自身老年生活所需。

所謂預開型安養信託，是指民眾在身心健康、仍具完全行為能力時，與信託業者簽訂契約，預先將資產存入信託帳戶。日後當契約約定的條件達成，例如罹患重大疾病、失能或入住安養機構時，信託即自動啟動，定期或按需支付生活、醫療、照護等相關費用，達到「專款專用」的效果。

信託公會祕書長呂蕙容表示， 此類信託設計具有高度彈性與親民門檻，通常無需高額簽約金，也不設最低資產限制。民眾可採定期定額或不定期追加方式，逐步累積資金，亦可設定贖回基金或外幣後直接轉入信託帳戶，打破「信託只適合富人」的迷思。且在尚未啟動給付前，管理費用通常低收或免收，有效減輕財務壓力。

值得注意的是，信託資產可依需求搭配活存、定存或保守型投資工具運用，並建議每3至5年檢視調整資產配置。不過若投入金融商品，仍需留意市場風險，應衡量自身風險承受能力。

此外，對於單身、無子女或親屬疏遠者，信託公會建議可結合「意定監護」制度進行雙軌安排。民眾可事先指定信任對象為未來的監護人，於日後失去判斷能力時，由法院依契約指定該人監護，並配合信託制度給付生活與醫療費用，避免資產被濫用或引發爭議。

此次廖峻事件凸顯高齡者若未提早建立財務與法律保障機制，一旦健康亮紅燈，除了醫療壓力，更恐引爆家庭紛爭。專家呼籲，預先規劃安養信託，並搭配法律制度設計，才能真正做到財產自主與晚年安心。