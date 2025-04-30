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國3大溪交流道匯台66尖峰塞爆民怨 高公局5月底前有解

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，市議員李柏坊（見圖）指高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。圖／李柏坊提供
國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，市議員李柏坊（見圖）指高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。圖／李柏坊提供

國道3號桃園大溪交流道銜接台66快速道上下班尖峰時間塞車爆發民怨，大溪地方和議員求助高公局無解，網友批評不停，立委邱若華、市議員李柏坊昨天下午與高公局會勘決議，由高公局優先在交流道匯入國道北上主線道前標線調整，將路肩擴大拓寬成一車道，加速車流安全匯入國3，工程預計5月底前完成。

李柏坊、邱若華今天上午表示，去年底大溪交流道工程完工通車後，造成塞車更嚴重，引起許多民眾抱怨陳情，高公局亦無法解決，民怨更大，後來建議交流道旁國有地增闢1車道改善，亦被高公局否決，這次實地會勘，地方要求高公局無法改善，將採拓寬增闢一車道，有效解決大溪民眾塞車問題。

高公局認為，國3大溪交流道地界線旁，尚有土地可利用，若增闢拓寬一車道，雖可解決塞車問題，但因工程施工期較長，且必須封閉國道車道施工，衝擊國道交通太大，暫時無法執行。

面對邱若華、李柏坊和地方人要求改善台66線銜接國3大溪交流道北上塞車民怨下，高公局會勘決議，現階段優先將匯入國3主線道前的標線調整，亦即內側畫實線、外側畫虛線，讓匝道車輛快速切入國道，另將現行路肩拓寬為一車道，加速車流匯入國3主線道，紓解塞車，工程預計5月底前完工，之後若仍無法改善車流，再研議採行增闢新車道案。

國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，立委邱若華、市議員李柏坊與高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。圖／李柏坊提供
國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，立委邱若華、市議員李柏坊與高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。圖／李柏坊提供
國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩成一車道示意圖。圖／李柏坊提供
國3大溪交流道銜接台66北上塞車民怨，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩成一車道示意圖。圖／李柏坊提供

塞車 車道 高公局

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