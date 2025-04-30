聽新聞
0:00 / 0:00
五股1號越堤道新線5月1日啟用 原路線將永久封閉
新北市水利局推動二重疏洪道左岸堤防加高工程，原因施工封閉的1號越堤道已完成更新調整，將於5月1日上午6時正式通車。原有舊路線則配合堤防工程永久封閉，水利局提醒民眾提前留意路線變更，依照現場標誌通行，以維行車安全與交通順暢。
水利局長宋德仁指出，1號越堤道工程施工期間，面臨管線遷移、橋墩界面與土方交換等挑戰，所幸克服各項技術與現場難題，順利完成更新工程。此次新設道路不僅路面更寬敞平整，彎道處亦增設反光導向牌及警示標誌，提醒用路人減速慢行，提升整體通行安全。
水利局強調，啟用後的1號越堤道為全新通行路線，呼籲駕駛人留意變更資訊，進入該區段時務必依據標線與指示行駛，以免誤入封閉區域，影響交通秩序。
水利局提醒，為確保道路結構與用路人安全，新路線將禁止15噸以上大貨車及甲類客運車輛進入，請大型車輛配合改道行駛，避免誤闖造成危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言