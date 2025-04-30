快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

五股1號越堤道新線5月1日啟用 原路線將永久封閉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
1號越堤道改道新路線示意圖。圖／新北市水利局提供
1號越堤道改道新路線示意圖。圖／新北市水利局提供

新北市水利局推動二重疏洪道左岸堤防加高工程，原因施工封閉的1號越堤道已完成更新調整，將於5月1日上午6時正式通車。原有舊路線則配合堤防工程永久封閉，水利局提醒民眾提前留意路線變更，依照現場標誌通行，以維行車安全與交通順暢。

水利局長宋德仁指出，1號越堤道工程施工期間，面臨管線遷移、橋墩界面與土方交換等挑戰，所幸克服各項技術與現場難題，順利完成更新工程。此次新設道路不僅路面更寬敞平整，彎道處亦增設反光導向牌及警示標誌，提醒用路人減速慢行，提升整體通行安全。

水利局強調，啟用後的1號越堤道為全新通行路線，呼籲駕駛人留意變更資訊，進入該區段時務必依據標線與指示行駛，以免誤入封閉區域，影響交通秩序。

水利局提醒，為確保道路結構與用路人安全，新路線將禁止15噸以上大貨車及甲類客運車輛進入，請大型車輛配合改道行駛，避免誤闖造成危險。

標誌 水利局

延伸閱讀

侯友宜視察防汛演習 智慧平台整合應變快2小時

議員問：嘉市建設被台電延誤？ 工務處長：台電是最難配合的單位

新北新莊台1高架橋工程 5/1-7/29夜間改道

童趣彩繪點亮後巷 新北水利局打造「秘境水世界」

相關新聞

明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

5月1日是一年一度的勞動節，作為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假...

高雄月台門「300公尺1.5億」立委批太貴 台鐵：未來會更便宜

台鐵在高雄站試辦設置「纜繩式」月台門，300公尺耗資1億4980萬餘元，立委李昆澤直言，外界質疑月台門經費「為何要花這麼...

星宇航空重飛「近地警告作動」 機師恐被開罰30萬元

星宇航空3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加坡途...

川普關稅政策衝擊 易遊網：4月團旅業績掉4成

國人瘋出國，旅遊需求強勁，不過受到川普關稅戰影響，或多或少還是有影響市場熱度。易遊網總經理陳志豪表示，2024年易遊網憑...

「無麩質飲食」能瘦身、美肌？營養師揭穿迷思：恐平白多花錢

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，疾管署估計疫情高峰恐落在5月或6月。疾管署疾管署發言人羅一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。