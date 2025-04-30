星宇航空重飛「近地警告作動」 機師恐被開罰30萬元

星宇航空3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加坡途中，1個發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。民航局坦言，星宇航空案一旦確認機師有疏失，可警告或開罰6萬到30萬元，至於華航案已啟動調查。

交通部今赴立法院就航空及鐵道等安全事件等進行專題報告，民航局報告，針對今年1至4月22日止6家飛國際國內業者發生因機械因素造成的空中回航及放棄起飛共8件，另因組員操作因素造成的事件計有1件。

上述9件中有7件為機械故障造成，相關組件送由原廠調查中，1件為華航的發動機失效轉降高雄案件，1件為星宇組員操作的飛安事件。

針對星宇航空的飛安事件，交通部說，今年3月3日星宇航空JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，惟因進場高於正常下滑道，組員決定重飛。

交通部表示，因組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第2次進場並安全降落。

民航局說，民航局第一時間已暫停當事組員派遣，已要求星宇航空A321機隊強化模擬機訓練與異常應變、落實飛航組員遵守操作手冊（FCOM）與標準作業程序（SOP），並要求公司加強檢視駕駛員適職性，同時進行調查，如確屬組員違規，後續將依民用航空法相關規定裁處。

民航局長何淑萍受訪時表示，星宇航空的案件當時是危險的，在降落階段時，組員沒有察覺自動駕駛的使用，觸發近地告警作動，民航局也對星宇航空做了相關的調查，包含組員之間的CRM駕駛艙資源管理，後續調查確實有組員違規的話 ，將會依民航法相關規定裁處，將對組員警告或者開罰6萬到30萬元罰款，完整調查報告出來後，將送內部評議會，再來才會決定罰則，預計1到2個月內完成。

華航發動機失效轉降事件部分，交通部說，4月13日中華航空CI-753班機自桃園飛往新加坡途中，2號引擎故障空中關車，飛航組員發出MAYDAY訊息後下降至FL240執行備援程序。

華航表示，飛航組員與聯管及修管中心聯繫三方討論，評估繼續前往新加坡或轉降胡志明、峴港、馬尼拉、香港、高雄等機場，綜合考量航機狀況、油量及轉降場站天氣，決定返台轉降高雄機場。

民航局於事件發生後立即啟動事件調查，訪談當班飛航組員及聯管管制經理，並要求華航檢討，如有違規後續將依民用航空法相關規定裁處。

華航董事長高星潢則表示，當天班機轉降高雄，主要是其他包含新加坡、胡志明等轉降機場天候不佳，當天下午也派另一架加班機從台北到高雄，再載客到新加坡。

高星潢說，當天轉降調度並非維修考量，若考量維修成本，可直接飛到台北就好，不用大費周章轉降到高雄、又派另一架航機到高雄載客到新加坡，主要是東南亞天氣不是很好並不適合轉降。

民航局說，民航局於事件發生後立即啟動事件調查，除訪談當班飛航組員及聯管管制經理，並要求華航檢討，並就飛航管制程序作業、航機狀況、維修因素、機場選擇等因素進行調查，如有違規後續將依民用航空法相關規定裁處。

至於故障的2號發動機，民航局表示，經調查，發動機滑油磁性堵頭及滑油濾發現金屬屑，執行發動機內視鏡檢查，高壓段轉軸無法轉動。該機經更換發動機並執行相關測試後，航機恢復適航，發動機將送原廠進行調查。