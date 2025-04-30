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響應丹寧日 馬偕醫院換上牛仔褲 盼團隊警覺預防性暴力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
每年四月最後一個星期三為國際丹寧日，不只馬偕醫院總院長張文瀚穿起牛仔褲，副院長和一級主管難得穿上牛仔褲，呼籲醫療團隊的警覺可以防止持續的性暴力防治。記者李青縈／攝影
每年四月最後一個星期三為國際丹寧日，不只馬偕醫院總院長張文瀚穿起牛仔褲，副院長和一級主管難得穿上牛仔褲，呼籲醫療團隊的警覺可以防止持續的性暴力防治。記者李青縈／攝影

每年四月最後一個星期三為國際丹寧日，響應防治性暴力，推動性別友善。馬偕醫院總院長張文瀚表示，先前曾經急診遇到一名女性來看病，但要做檢查時旁邊外型壯碩的男子卻不斷阻礙，驚覺不對勁才報警，也因此破獲性交易案件；醫療團隊的警覺可以防止持續的性暴力防治。

馬偕紀念醫院在1996年12月24日設立「受暴婦女危機處理示範中心」，是全台醫療機構最早重視此議題的醫療機構，目前已改組為「家庭暴力暨性侵害事件處理小組」，透過專屬社工師依個案進行評量危性與安全性需求，並給予緊急安置與後續追蹤及轉介專業資源協助等，2024年台北及淡水兩院個案處遇人數為147人次。

馬偕醫療體系響應國際丹寧日，不只張文瀚穿起牛仔褲，副院長和一級主管難得穿上牛仔褲。張文瀚說，尊重每個人對身體與親密關係的自主決定權，停止責備與懷疑，呼籲受害者勇敢站出來，破除羞澀跟沈默，也讓他們知道他們不是一個人，有團隊一起守候。

衛福部保護服務司科長潘英美說，現在每天約有30件性侵害通報案件，其中約有55%是兒少，約20位，更是只有10位報案。「現在的性侵害不在只有身體上的傷害，還伴隨影片偷拍等」，衛福部性影像平台通報目前移除率87%，有別先前113通報，需要提供網址才可以處理性影像，呼籲遇到問題的民眾出來申訴，民眾也自主避免點選觀看。

性侵 牛仔褲 馬偕醫院

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