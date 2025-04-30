東部快鐵提速160公里承諾破功！交通部：研議後不可行

花東交通備受關注，國民黨團總召傅崐萁今質疑，當初前瞻計畫核定花東鐵路雙軌電氣化計畫269億元，如今前瞻計畫幾乎用罄，但花東鐵路卻只執行62.3億元，剩下207億元「消失不見」；此外，針對「西高鐵、東快鐵」政策，規畫東部路廊提速最高160公里快鐵，以達成6小時環島生活圈目標，交通部今卻回應，研究後認為「不可行」，最高時速仍保持130公里。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告並備質詢。

傅崐萁質詢問，2020年，前總統蔡英文競選連任時，推出交通政策白提書，以「西高鐵、東快鐵」為主軸，其中東部快鐵車速要提速到最高160公里，如今還要不要履行？

陳世凱坦言，確實有這樣規畫，但經研究評估後，提速到160公里「是不可行」，達不到安全性。鐵道局長楊正君也說，透過提升路線標準來提高平均速度，最高速度沒有調速，最高速依然是130公里。

傅崐萁說，交通技術應日新月異，當時對民眾承諾提速160公里，不能執政愈久、承諾愈來愈低，160公里是過去清楚的政策，必須劍及履及來履行。當時也提到，提速到160公里以達到環島6小時全台共同生活圈，對國人是非常雀躍的事。

傅崐萁進一步說，2017年花東鐵路雙軌電氣化可行性研究總預算410億，含前瞻計畫編列的269億，後來行政院核定456.27億元，如今前瞻計畫經費都要用罄，為何仍僅執行62.3億元，「200多億就這樣消失不見，到底都花到哪？」

陳世凱對此表示，當時編列的時程比較後面，其他預算及計畫已先行，這是核定時間問題，但仍有用一般公務預算支應這個計畫。

傅崐萁不滿，當時前瞻計畫8800億元，民進黨政府宣稱，花東雙軌269億會用在花蓮台東，結果最後僅執行62.3億元，還用一般公務預算支應，那當初前瞻計畫在編列什麼，當初對人們的承諾沒有履行，很難對民眾交代；陳世凱說，對花東居民一樣重視，該有的建設都會做。

另外，傅崐萁表示，當時為提速到160公里，因此規畫花東雙軌電氣化，成為東部快鐵，並針對花蓮到吉安7個危險平交道進行立體化，才能把整個曲線速度加快。花東雙軌從2017年410億，到了2024年因為要立體化花蓮到吉安的7個危險平交道，所以經費提高到955億，「但怎麼在你任內又修正成690億，把7個危險平交道立體化全數排除，是要做歷史罪人嗎？」

陳世凱說，審查過程有專業性，考量一致性和公平性，雙軌電氣化就拿來做雙軌電氣化，若是高架化可做其他計畫，但若花蓮縣政府現在趕快提出高架化計畫，交通部會盡快審查，到時候就會一次施作。

傅崐萁怒批，當初中央承諾包辦費用及規畫計畫，「中央要概括承受，不該把責任再推給花蓮縣政府」；陳世凱則回說，了解。

鐵道局說明，東部快鐵可行性研究已於民國109年9月至112年5月間辦理，綜合考量工程技術可行性、運輸需求、行車營運規畫，並納入用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素。雖技術上具可行性，但整體經濟與財務效益評估結果不具可行性，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎。

根據研究結論，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善，以及橋梁、鋼軌與電車線等基礎設施的強化，而非單純追求行車最高速度的提升。

鐵道局表示，相關改善項目已納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正案及「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」案辦理。待計畫完成後，預期可提升平均營運速度與整體運能，強化東部地區鐵路服務品質，並朝打造環島高效鐵路網，達成「4個90分鐘」串連台灣的願景，以及「均衡台灣」的政策目標邁進。