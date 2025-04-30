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「沒關係」真的沒關係？醫列5情境嘆：濫用程度超越不好意思

聯合新聞網／ 綜合報導
ICU醫師陳志金對「沒關係」的濫用發出提醒，指出不少人在不當情境中使用這句話，不僅無法傳達原意，甚至扭曲了語言應有的責任感與禮貌。示意圖／ingimage
ICU醫師陳志金對「沒關係」的濫用發出提醒，指出不少人在不當情境中使用這句話，不僅無法傳達原意，甚至扭曲了語言應有的責任感與禮貌。示意圖／ingimage

在台灣，口頭禪豐富多元，「不好意思」、「還好啦」、「加減用」等詞語隨口就來。ICU醫師陳志金對「沒關係」的濫用發出提醒，指出不少人在不當情境中使用這句話，不僅無法傳達原意，甚至扭曲了語言應有的責任感與禮貌。他的觀察在網路上引起廣大共鳴。

陳志金在臉書粉專指出，在日常生活中，「沒關係」常被誤用來掩飾錯誤或合理化自己的不當行為，其濫用程度甚至已超越「不好意思」。他舉出多個真實生活案例，揭露這句看似無害的口頭禪，背後可能隱含著冷漠、敷衍甚至傲慢。

第一個情境，是民眾在商店付款時少付了錢，遭店員提醒後卻輕描淡寫地說出「沒關係」。陳志金質疑，這裡的「沒關係」到底是「幹嘛為了這點小錢計較」？還是「不好意思」的誤用？他直言，「多付了不用找錢，才能說『沒關係』啦」。

陳志金也提到，許多人在公共空間裡濫用「沒關係」當作無視他人的遮羞布。例如，有人誤擠上錯樓層的電梯，被提醒卻回答，「沒關係，我先坐上去再下來」。這句話表面上看似客氣，實際卻透露出「干你什麼事」的態度。到底是真心感謝提醒，還是自顧自地認為「不會太麻煩」？

更典型的例子出現在高鐵上。當有人坐錯位子被原位乘客提醒，卻回「沒關係，我下一站就下車了！」這種說法直接無視他人權益。陳志金反問，「你沒關係，我有關係啊！我就喜歡坐靠窗的位置，才先預訂的！我管你什麼時候要下車，你現在就應該換回來吧？」

即使在服務業中，「沒關係」的使用也值得深思。當店員錯做飲料，例如，把熱美式做成冰的，被客人提醒後說，「沒關係，我幫你重做」。看似有誠意，實際卻可能是為了息事寧人。他質疑，這到底是「不管你剛剛怎麼說，顧客至上，你現在說了算」，還是坦承「不好意思，我弄錯了」？

更微妙的情境出現在民代面對員警開罰單的對話中。例如有民意代表在被警方開單時說，「沒關係，我們回去講」！這裡的「沒關係」，其實是一種「威嚇」？還是「就做你該做的」？

陳志金強調，「當別人損害了你的權益後向你道歉，你不介意才能回答『沒關係』。如果是自己損害了他人的權益，要說『不好意思』或『對不起』而不是『沒關係』。」這樣的語言邏輯，應該被社會重新正視。

他也好奇，大家在使用「沒關係」的時候，究竟是出於思考，還是早已成了無意識的口頭禪？

此文一出，引起不少網友共鳴，「新世代年輕人甚至直接講『沒事』，情境跟陳醫生舉例的很相似，聽了更是莫名其妙（火大）」、「這就是明明是自己的錯，硬要怪到別人身上的意思」、「你的中文程度非常棒…」、「沒關係、不好意思~是不同意思的詞啊！有那麼難理解嗎？」、「醫師你沒提醒這句話，真的現在的人真的會用錯地方」、「我幾乎沒在用『沒關係』這詞因為能把話說清楚就不要含糊帶過，誤會都是『沒關係』來的」、「很多人都已經成為～差不多先生（小姐）了卻沒有意識到自己影響到別人的權益」。

口頭禪

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