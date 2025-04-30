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衛福部豐原醫院42周年院慶 啟動複合式手術室與智慧型停車場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院建置新穎複合式手術室，提升手術室安全環境。圖／豐原醫院提供
豐原醫院建置新穎複合式手術室，提升手術室安全環境。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院今天舉辦42周年院慶活動，啟用全新打造的「複合式手術室」「與智慧型停車場」兩項智能設施；複合式手術室整合高階影像設備與手術導航功能，為各類高風險手術提供更精準與安全的環境，強化醫療品質，智慧型停車場運用在席感測與導引系統，提升民眾停車便利與安全。

今天院慶活動由豐原醫院長李永恒主持啟用儀式，他說豐原醫院走過42年，感謝每一位醫護同仁的投入與付出，今天啟用智慧設施，希望提供民眾更優質的就醫體驗，也代表醫院邁向智慧轉型的重要一步，積極響應永續發展，實踐對社會與環境的責任。

現場安排切蛋糕儀式和健康大使的誓詞授證，象徵團結與希望，與社區民眾分享喜悅，台中市衛生局副局長陳麗娟致詞肯定豐原醫院42年一路走來，持續照護在地民眾，台中市議員陳清龍、邱愛珊及陳本添等人出席觀禮。

豐原醫院表示，未來將持續秉持「以病人為中心」的精神，結合智慧科技、醫療品質與人文關懷，攜手打造更健康、更永續的醫療體驗。

衛福部豐原醫院今天舉辦42周年院慶活動，地方人士到場祝賀。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院今天舉辦42周年院慶活動，地方人士到場祝賀。圖／豐原醫院提供

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