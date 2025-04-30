全台最大商城D-ONE第一大天地今立柱 力拚明年底營運

斥資近300億元的全台單一量體面積最大開發案台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」，今天舉行立柱典禮，預估可容納近千家廠商，年營業額約350億元，創造1.8萬個就業機會，將成為全台最大百貨購物娛樂中心，業者力拚明年底營運。

台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案，去年6月動工，定名為「D-ONE第一大天地」，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等。

其中，第一大國際和國際五星奢華酒店品牌凱賓斯基Kempnski簽約，首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，打造「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大酒店，預計2027年底開幕營運。

今天的立柱典禮，由第一大國際董事長原島榮一、交通部鐵道局副局長呂新喜、台中市政府秘書長黃崇典等人共同主持。

原島榮一表示，此案去年6月30日動土，今天舉行鋼構工程立柱儀式，是一個新里程碑的開始，未來將全力以赴爭取工程順利進行，並期待百貨購物中心能在明年底完工營運。第一大天地是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，未來將打造成為台灣新地標、世界的櫥窗。

黃崇典致詞時說，台中繼台北101宣布投資後，第一大天地預計明年底完工營運，未來將是全台最大的綜合娛樂購物商場，商場總營業面積是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍。為解決聯外交通問題，市府已啟動國道銜接高鐵站區聯絡匝道規劃，希望中央可以支持。

第一大國際表示，為滿足顧客對精品需求，第一大天地打造全台獨一無二的國際精品大道，將長500米、寬15米、挑高二層約12米高的國際精品大道，精品總營業面積約8000坪，是全台規模最大的精品場域，足以容納所有精品品牌。