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大腸癌轉移腹膜 腹腔溫熱化療成功清除腹膜腫瘤

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許家榮醫師(右)為病人進行腹腔溫熱療法。圖／南投醫院提供
許家榮醫師(右)為病人進行腹腔溫熱療法。圖／南投醫院提供

60歲張姓男子罹患結腸癌轉移到腹膜，部立南投醫院安排腫瘤減積手術（CRS）及腹腔溫熱化療（HIPEC），避免腸沾黏、腹水等後遺症，也成功清除腹膜腫瘤，術後僅住院6天便順利出院。

張男在4年前因為肚子脹痛，甚至十幾天無法解便，就醫發現是橫結腸惡性腫瘤第二期，積極接受手術及化療，病情穩定可正常生活。去年初回診追蹤時，發現癌指數偏高，進一步接受檢查，確診小腸惡性腫瘤第二期，他接受手術切除腫瘤及化療，再次回歸正常生活。沒想到上個月定期檢查，發現腹膜腫瘤轉移。

張先生選擇堅持不放棄，並相信衛福部南投醫院外科醫療團隊，此次接受腫瘤減積手術（CRS）及腹腔溫熱化療（HIPEC），成功清除腹膜腫瘤，術後僅住院六天便可順利出院。

南投醫院外科醫師許家榮說，大腸癌位居十大癌症死因第三位，發生率則是第二位，一年約1萬7千人罹患大腸癌，手術切除是主要治療方式之一，而大腸癌腹膜轉移的病人不一定能接受手術，因為轉移的腫瘤可能廣泛、瀰漫性的分佈在腹膜，並伴隨腸沾黏、腹水等問題，併發症風險較高。

他說，對於腹膜轉移的治療，會視病人身體情況，腹腔溫熱化療（HIPEC）合併腫瘤減積手術（CRS）有機會消滅腫瘤，降低復發的目標。許家榮醫師表示，會先將可見腫瘤切除，接著使用41℃至43℃的化療藥物注入腹腔內，透過高溫來抑制及破壞癌細胞，清除在腹腔中腫瘤。

目前健保已針對偽黏液瘤、腹膜間皮瘤、大腸直腸癌、胃癌、卵巢癌合併腹膜轉移等5種癌症在符合適應症下，可給付術中溫熱化療的費用，但並非所有患者皆適用，建議可與醫師進行討論，安排適合的療程。

手術 腫瘤 醫師

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