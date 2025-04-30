「救命凝膠」健保給付低誰也買不到了 衛福部最新回應曝

「錯誤的政策比貪污更可怕」通常被認為是國父孫中山說的。台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中於臉書指出，2022年才在台灣上市的「泰爾茂」（AQUABRID）外科封合凝膠是怎麼死的呢？據悉，是被健保賜死的。對此，衛福部次長林靜儀說，若廠商對支付點數有不同意見，可於健保署通知日起30日內提出。

諶大中指出，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險的手術。其中重要原因之一，是即便非常精細地縫合，血管吻合口也常常會很容易出血。近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可以減少針孔的出血，才讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽。

AQUABRID 就是其中一項非常好的產品。花一點錢，救一條命，也算值得吧。諶大中說，在過去幾年中，經常推薦病人自費選用。但5月1日起，大概病人就用不到了。因為，健保用一個令人震驚的低價把這項產品納入健保給付。今天業務代表來告訴我，這個價格他們公司不能賣，決定停止供貨。「生命無價，不管你是達官貴人，還是販夫走卒，以後誰也買不到了！」

對此，衛福部次長林靜儀與臉書指出，關於手術封合劑ㄧ事，手術封合劑為特殊醫材經申請提出至共擬會議通過，於今4月15日公告自5月1日生效。

林靜儀說，目前支付點數為參考醫院採購及調整資料等評估，以臨床常用規格4ml品項2萬3662點暫予支付，2ml及5ml規格，分別以11831點及以29577點暫予支付。

台灣支付價格與國際價格比較，日本：5586元（2mL）、13965（5ml）、27930元（10mL）；韓國：1504元（2mL）；澳洲：2671至6741元（2mL）、10769元（4ml）、24564元（10mL）。