社交受阻、難融入社會 過動、亞斯伯格童自殘輕生率高

聽到學校老師提醒孩子可能有過動症、亞斯伯格症，許多家長第一反應是認為孩子只是好動，不願帶孩子接受早療評估，延誤療育黃金時間，許多孩子陷入憂鬱症狀。立法委員林月琴表示，有神經相關疾病孩子，未早期進入服務體系，在社交方面遭遇挑戰，導致自卑甚至自殘，加上家長不了解、社會不支持，最終選擇結束生命。

經濟合作發展組織（OECD）國家，平均青少年自殺率為每10萬人中6.5人，我國青少年自殺比率在OECD國家中，一直是前段班，2021年4.5人、2023年已達7人，且衛福部分析，青少年自殺原因，憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病為主要因素之一。

林月琴表示，全台每年約3500位新生兒，屬過動症、亞斯伯格症等「神經多樣性」孩童，其中約3分之1孩子符合早期療育資格，但台灣早療、兒少心理健康方面仍有可加強之處，導致許多孩子被漏接，甚至發生令人心痛的憾事。

去年學生輔導法已修正，在各級學校布建更多心理輔導資源。林月琴說，更重要的是，家長未接受過專業訓練，不知道如何辨認、協助孩子，教師必須跟上腳步，提升對神經多樣性敏感度，幫助孩子早期進入服務體系，降低自殺風險。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，神經多樣性孩子被漏接以後，因缺乏社會支持，就學過程難以適應社會及校園生活，產生嚴重情緒憂鬱、焦慮等症狀，不少人最終輟學，被黑道收編走上歹路，衍生家庭、社會問題，必須嚴加改善，國家才會有更好的未來。

甄瑞興說，18歲以下神經多樣性孩子腦部仍在發展中，應提升老師、家長對神經多樣性識能，同時告知孩子如何面對孩子的情緒行為，才能讓孩子遠離自殘、自殺、憂鬱，未來腦部發展完成，這群孩子「就是國家主人翁」，隨社會環境變化，神經多樣性孩子照顧應與時俱進，同時提升健保給付點數，避免家長因自費而讓孩子缺席早期療育。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國內特教生愈來愈多，但不少孩子不願就醫，在學校遭遇排擠，難以實現「融合教育」理想，希望就醫率能提升，才符合賴清德總統推動健康台灣精神。應從社會環境開始做起，去汙名化，推動神經多樣性正名，讓孩子儘早接受治療、矯正。

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