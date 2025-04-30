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上合歡山注意！台14甲線施工鋪路 5日起實施交管

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
公路局人員交通管制示意圖。圖／本報資料照，埔里工務段提供
公路局人員交通管制示意圖。圖／本報資料照，埔里工務段提供

合歡山、清境是國內熱門景點，為提升行車安全，台14甲線3K仁愛國中至15K梅峰將分段刨鋪路面，於下周一（5日）起至20日上午8時至下午5時實施交管，採雙向單線通行。由於正值杜鵑花季，上山賞花務必留意路況，並減速慢行。

合歡山是台灣最高海拔森林遊樂區，從南投端上山，須經台14線埔霧公路銜接台14甲線合歡山公路才能前往，沿途有霧社、清境農場等景點，成國人遊憩踏青的熱門路線，車流量大，為提升行車安全及路面服務品質，公路局規畫改善。

公路局埔里工務段排定於5月5日（一）起至5月20日（二）辦理台14甲線3K仁愛國中至15K梅峰路段擇要路面改善作業，將分段重新刨鋪路面，預計每周一至五上午8時至下午5時施工，例假日不施工，預估工期約12天。

埔里工務段表示，路面改善期間實施交通管制，採半半施工調撥車道，雙向單線通行，並視現場實際狀況機動調整。而因目前正值合歡山杜鵑花季，民眾上山賞花務必留意路況，減速慢行；若與遇交管請耐心等候，並聽從現場人員指揮通行。

此外，民眾上山前可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，了解施工動態訊息，確認是否提前改道行駛，沿途再透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，即時掌握最新路況。

合歡山 杜鵑花 清境農場

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