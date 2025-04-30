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緊急事後避孕藥轉處方 衛福部擬朝「日本方向」規畫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
事前、事後避孕藥目前均為處方藥，衛福部邀集相關團體討論事後藥轉為指示藥的可能性。避孕藥示意圖，記者賴昀岫／攝影
事前、事後避孕藥目前均為處方藥，衛福部邀集相關團體討論事後藥轉為指示藥的可能性。避孕藥示意圖，記者賴昀岫／攝影

緊急事後避孕藥目前為處方藥，是否轉為指示藥長期無法凝聚共識。不過衛福部近期邀集相關團體，研究朝「日本試辦經驗」發展的可行性，也就是研擬由社區藥局和婦產科診所搭配，民眾需在藥師面前服藥、用藥3周後到診所回診。

食藥署上周邀集相關團體召開「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論分享會議」。藥品組副組長林意筑說，會議中先介紹日本事後避孕藥試辦計畫內容，以及目前初步研究成果，後續也會蒐集國內意見，並以日本經驗為基礎，進一步規畫符合我國國情的人體研究計畫。

林意筑指出，日本試辦計畫是由日本厚生勞動省，委託日本藥師公會辦理。計畫全名為「關於販賣事後緊急避孕藥品準備事項調查計畫」，計畫期間為2023年11月28日開始，預計2026年3月終止，適用對象為16歲以上女性；由340家藥局參與計畫，每2至3家藥局搭配一間婦產科診所、形成區域聯盟，藥師提供緊急避孕藥、民眾需在藥師面前當場服用，用藥3周後到診所回診。

計畫的一大重點，是透過「醫藥區域聯盟」合作方式，研究一套符合真實世界的操作流程，希望盡快實施研究計畫，兼顧用藥安全與可近性。林意筑表示，人體研究計畫書本身有一定審查程序，需要經過人體研究計畫書與人體研究倫理審查（IRB）流程。

台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸指出，每個人的月經周期略有不同，平均約28天，可分為月經期、濾泡期、排卵期與黃體期，排卵期約在下次月經前14天，是受孕機率最高的時期。掌握週期變化，不僅有助於照顧自己的身體，也能作為自然避孕法的參考。

林意筑說，口服避孕藥是許多女性朋友會選擇的避孕方法，主要分為「事前」與「事後」兩種。事前避孕藥需要連續服用，透過少量雌激素與黃體素進行體內調節，抑制排卵進而達到有效避孕的效果；事後避孕藥則是在無安全措施的性行為後72小時內服用，透過高劑量黃體素抑制或延遲排卵，但並不適合長期使用。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧說，除口服避孕藥，還有多種避孕選擇，如保險套、子宮內避孕器、陰道內避孕環或皮下植入劑等，每種方法都有其適用情況，建議女性朋友可根據個人需求與健康狀況，與醫師討論後選擇最合適的方式，並可向藥師諮詢以獲得更多衛教資訊。

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