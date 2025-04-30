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台鐵車站停車場季繳漲到9000元！立委要求交通部訂費率上限

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵汐止車站1樓停車場停車費月繳金額，從3000元調漲為3500元，季繳更從原本的8400元漲到9000元，等於1個月多500元。聯合報系資料照
台鐵汐止車站1樓停車場停車費月繳金額，從3000元調漲為3500元，季繳更從原本的8400元漲到9000元，等於1個月多500元。聯合報系資料照

台鐵所屬車站停車場多委外民間業者經營，但屢傳停車場費用費率過高爭議，以台鐵汐止車站1樓停車場為例，月繳金額從3000元漲至3500元，季繳更從8400元漲至9000元，讓民眾大喊吃不消。立法院交通委員會今要求，交通部應督導台鐵公司，研議與委外業者簽訂「停車場租賃契約」時，明定費率上限及調整機制

立委廖先翔指出，台中車站自2023年起，將車站附設停車場委外經營後，月租費大幅調整；高雄新左營車站委外業者自2024年調整臨時停車收費，收費遠高於周邊其他公有停車場。

樹林火車站後站停車場為台鐵土地，委外經營後，機車停車費年年調漲，收費比前站各停車站場還高，引發民眾不滿；汐止車站1樓停車場停車費月繳金額，從3000元調漲為3500元，季繳更從原本的8400元漲到9000元，等於1個月多500元。

廖先翔認為，台鐵車站停車場設施雖由民間經營，但其土地、建物屬公共資產，應有合理控管機制，若任由業者自由訂價，恐導致公共財產商業化、民眾被迫承擔高額費用，不符國營事業公益性精神，此類爭議不僅損害民眾權益，也影響台鐵整體服務形象與使用率，應透過合約條文的明確規範，賦予政府適度管控空間，並建立價格合理、透明的使用制度。

經交委會委員討論後決議，為確保台鐵公共服務宗旨，維護民眾權益，交通部應督導台鐵公司，研議停車場租賃契約中明文訂定停車收費上限與合理調整公式，並應定期檢討費率合理性，確保公共設施使用不背離公益目的。因此要求交通部督導台鐵公司，研議與委外業者簽訂「停車場租賃契約」時，應明定費率上限及調整機制。

至於與業者討論相關期程，台鐵總經理馮輝昇會中休息時間受訪時表示，土地讓停車場業者得標後申請停車證，停車證要透過地方政府的核發，地方自治條例也有針對一些區位規範費率，原則尊重市場機制，業者申請核發停車證時，地方政府費率審查也會啟動機制，審查收費是否合理，盼契約可以增加這部分，讓業者符合地方費率規範並兼顧市場機制。

停車場 台鐵 機制

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