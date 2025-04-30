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台中上班族壓力大胃潰瘍致腸阻塞 1個月瘦5公斤

中央社／ 記者趙麗妍台中30日電
上班族壓力大示意圖。圖／AI生成
上班族壓力大示意圖。圖／AI生成

台中1名上班族因工作壓力大，胃、十二指腸潰瘍，後來潰瘍變得嚴重，吃什麼吐什麼，就醫發現嚴重潰瘍導致腸阻塞，1個月瘦逾5公斤，後來經胃繞道手術，逐漸康復。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，外科主任邱昱瑞表示，40歲黃姓患者為上班族，2個多月前出現胃痛症狀，本以為一般胃痛，未料食慾開始降低，起初只能吞下較軟的食物，家人煮麵線讓他果腹，後來東西吃下肚就開始嘔吐，幾乎無法進食。

邱昱瑞說，經檢查發現患者有嚴重的胃潰瘍，嚴重程度到十二指腸也阻塞，最後手術進行胃繞道手術，把胃與小腸接通，再搭配藥物治療，逐漸恢復健康，也能慢慢進食，術後一個月回診，患者體重已增加5公斤，氣色也比較紅潤。

患者自述，平時工作壓力大，飲食不正常，經常胃痛，之前胃部不舒服到醫院照胃鏡，發現有嚴重的胃潰瘍，根本不知道自己連十二指腸也阻塞，本以為腸胃不適、胃食道逆流，吃藥就能改善，未料是胃潰瘍，「看到報告自己也嚇一跳。」

邱昱瑞指出，上班族壓力過大、飲食不正常，或是藥物、幽門螺旋桿菌、常吃刺激性食物、喝酒，都可能造成胃及十二指腸潰瘍，嚴重潰瘍發炎的地方變形就會造成腸阻塞。情緒緊繃、壓力大的情形下，會促使胃酸分泌，胃酸持續分泌刺激胃部，長期下來造成胃黏膜受損，形成壓力性潰瘍。

邱昱瑞提醒，胃及十二指腸潰瘍時，會有腹脹、打嗝、消化不良、食慾下降、體重減輕的症狀，嚴重一點恐引發胃出血產生血便或黑便。勞工，職場上工作忙碌、壓力大，一定要適時紓壓，如果身體不舒服要儘早就醫，每年安排健康檢查，才能遠離疾病。

壓力 患者 手術

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